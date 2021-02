Cannabis Hanf aus dem Baukasten: Campus aus Zeiningen ermöglicht Bestellungen aus dem Katalog Die Puregene AG will für Kunden massgeschneiderte Pflanzen anbieten. Seit kurzem forscht sie auch mit dem highmachenden THC. So mussten nach der Ernte über 200 Kilogramm des berauschenden Stoffes unter Anwesenheit des BAG vernichtet werden. Dennis Kalt 18.02.2021, 05.00 Uhr

Im In-Vitro-Stock der Puregene AG in Zeiningen werden Tausende Abschnitte verschiedener Züchtungen aufbewahrt. Dennis Kalt (14. Juli 2020)

Die Einfuhr von 15'000 Cannabissamen mit dem berauschenden Wirkstoff THC am Flughafen Zürich liegt mittlerweile über ein halbes Jahr zurück. Stevens Senn, CEO der Pure Holding AG, und Lino Cereghetti, Pure-COO, hielten damals den Zollbeamten eine Sonderbewilligung vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) vor. Diese hatten sie für den Anbau und die Erforschung der berauschenden Pflanzen am Forschungscampus der Puregene AG in Zeiningen erhalten.

«Eine solche Sonderbewilligung bekommt man aber natürlich nicht einfach so», sagt Chief Communications Officer Renato Auer. So haben denn etwa die Mitarbeitenden eine wissenschaftliche Publikation mit über 180 Seiten über die Forschungsziele und die Herangehensweise erstellt. Zum Forscherpool am Campus gehören rund 20 Wissenschafter von verschiedenen Kontinenten.

Mehr genetische Vielfalt in der Forschung mit dem Cannabis

Bei der Forschung mit THC-haltigen Pflanzen geht es nicht primär um das THC selbst, wie Auer sagt, sondern um den Zugriff auf den Genpool der Pflanzen. Auer sagt:

«Durch die Erschliessung des THC-Genpools haben wir Zugriff auf viele Eigenschaften, die im CBD-Genpool nicht oder seltener vorhanden sind.»

So sollen durch Züchtungen unter anderem spezifische Eigenschaften – etwa eine erhöhte Resistenz gegen Krankheiten – von einer THC-Pflanze auf eine CBD-Pflanze übertragen werden. Bei CBD-Hanf handelt es sich um ein Produkt, dessen THC-Gehalt so tief ist, dass es nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt.

Aus den Samen, die Stevens Senn im Juli am Flughafen Zürich einführte, sind über 25'000 Pflanzen entstanden. Auer sagt:

«Wir haben jede Pflanze auf über hundert Datenpunkte vermessen. Seit der Ernte im Herbst sind wir nun dabei, diese Daten auszuwerten und Eigenschaften dem Genom zuzuweisen.»

Bis März soll die Untersuchung abgeschlossen sein.

Der highmachende Stoff wurde in Anwesenheit des BAG vernichtet

Durch das gewonnene Wissen – also welches Genom für welche Eigenschaft der Pflanze verantwortlich ist – wird es Pure möglich sein, einen Katalog mit über 100 Eigenschaften aufzulisten, aus denen sich die Kunden – etwa die Pharmaindustrie – ihre Pflanze wie aus dem Baukasten züchten lassen können. Zu den Eigenschaften gehören etwa Wachstumsgeschwindigkeit, Resistenzen gegen Schädlinge und diverse Wirkmechanismen auf den Menschen. Bereits letztes Jahr sind mehrere Millionen Ableger von Züchtungen der Puregene AG auf dem US-Markt abgesetzt worden.

Nach der Ernte der rund 25'000 THC-haltigen Pflanzen im Herbst ist auch jede Menge des highmachenden Stoffes entstanden. Auer sagt:

«Das THC-Material wird in einem streng gesicherten Bereich verwahrt.»

So würde als Teil der Pure-Datenbank mit mehr als 120'000 Proben aus Blüten, Blättern, Stängeln und Samen auch ein Teil der THC-Proben für Forschungszwecke aufbewahrt. «Der Rest des THC-Materials von etwa 200 Kilogramm wurde in Anwesenheit des BAG von einer extern auditierten Vernichtungsstelle eliminiert», sagt Auer. Eine berauschende Wolke, die über das Dorf zog, habe es also nicht gegeben.

Schlechte Karten für Langfinger, die es auf den Stoff absehen

In den gesicherten Forschungsbereich, den das Cannabisunternehmen im Juni in Zeiningen fertiggestellt hat, investierte es mehrere Millionen Franken. Dazu gehören unter anderem mehrere Gewächshäuser mit Sicherheitsschleusen, zwei Labore und ein Raum, in dem man verschiedene klimatische Bedingungen simulieren kann.

Um Langfinger vom Stoffklau abzuhalten, hat Pure ein Badgezugangssystem eingeführt. Auer sagt:

«Der Zugang zu allen THC-Bereichen wird streng kontrolliert mit über 40 Überwachungskameras, die rund um die Uhr aufzeichnen und mit einer Sicherheitszentrale direkt verbunden sind.»

Zudem werden die Felder auch mit Zäunen, Stacheldraht und Bewegungsmeldern geschützt. «Wir pflegen auch eine aktive Kommunikation mit der Kantonspolizei», schiebt Auer nach.