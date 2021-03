Bundesgericht Wenn die Polizei mitsieht: Ein Überholmanöver kommt einen Aargauer teuer zu stehen Ein Aargauer überholte eine Kolonne und konnte nur knapp vor einem entgegenkommenden Auto wieder auf seine Fahrspur wechseln. Dumm nur: Die Polizei war in der Kolonne und filmte die Aktion. Gegen das Urteil wehrte sich der Autofahrer bis vor Bundesgericht – vergeblich. Thomas Wehrli 19.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dieser Strasse überholte ein Lenker eine Kolonne – und konnte nur knapp vor einem entgegenkommenden Fahrzeug wieder auf die eigene Fahrspur wechseln. Dennis Kalt

Es wird ein angenehmer Spätsommertag, der 24. August 2019. Der Nebel, der an diesem Samstagmorgen noch über dem Aargau liegt, löst sich bis am Mittag überall auf und das Thermometer klettert im Fricktal auf gut 26 Grad.

Davon weiss Paul an diesem Morgen, der mit frischen 13 Grad beginnt, noch nichts, als er mit seinem Auto von Laufenburg Richtung Etzgen fährt. Vor ihm fahren drei Autos hintereinander. Paul, der im wirklichen Leben andres heisst, setzt zum Überholen an. 9.16 Uhr. Er zieht an den Fahrzeugen vorbei, während sich auf der Gegenfahrbahn ein Auto nähert.

Von da an gehen die Aussagen auseinander. Paul wird vor Gericht aussagen, dass er zum entgegenkommenden Fahrzeug stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten habe und er damit nicht erst knapp vor diesem wieder auf seine Fahrspur eingespurt sei.



Polizisten waren ebenfalls unterwegs

Genau das aber behaupten die Insassen des zweiten Fahrzeuges in der Dreier-Kolonne. Dumm für Paul: Beim Fahrzeug handelt es sich um ein Polizeifahrzeug; die Polizisten filmen das Manöver. Ihre Sicht lässt sich so zusammenfassen: Das Überholmanöver war gefährlich, Paul behinderte den Gegenverkehr.

Wer hat recht? Das Bezirksgericht folgt der Anklage und verurteilt Paul wegen Überholens mit Behinderung des Gegenverkehrs zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagesansätzen à 160 Franken sowie einer Verbindungsbusse von 1200 Franken.

Paul ist damit nicht einverstanden und zieht das Urteil weiter. Das hätte er vielleicht besser nicht getan, denn das Obergericht verschärft die Strafe sogar noch. Es verurteilt Paul wie das Bezirksgericht wegen grober Verkehrsverletzung – jetzt allerdings zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagesansätzen à 370 Franken und einer Verbindungsbusse von 1200 Franken.

Distanz von weniger als einer Sekunde

Nach Ansicht der Oberrichter setzte Paul vor einer unübersichtlichen Linkskurve zum Überholen an. Als das entgegenkommende Auto auftaucht, ist ein Wiedereingliedern in die Kolonne nicht möglich. Paul setzt das Überholmanöver deshalb fort und kann es nur knapp, mit einer Distanz von weniger als einer Sekunde zum entgegenkommenden Fahrzeug, abschliessen. Beim Wiedereinbiegen auf seine Fahrspur sei zudem der Mindestabstand zum vordersten Fahrzeug der Kolonne ungenügend gewesen, urteilen die Oberrichter.

Paul akzeptiert das Urteil nicht und zieht es ans Bundesgericht weiter. Hier beantragt er unter anderem, er sei vom Vorwurf der groben Verletzung der Verkehrsregeln freizusprechen. Eventualiter sei er wegen einfacher Verkehrsregelverletzung mit einer Busse zu bestrafen.

Paul rügt Sachverhaltsfeststellung des Obergerichts

Weiter rügt Paul die Sachverhaltsfeststellung des Obergerichts; der Abstand zum entgegenkommenden Fahrzeug sei ausreichend gewesen. Auch bemängelt er, dass sein Antrag auf Analyse und Begutachtung der Videoaufzeichnung von der Staatsanwaltschaft und vom Bezirksgericht Laufenburg in Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör abgewiesen worden sei.

Eine Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz könne vor Bundesgericht nur dann gerügt werden, wenn sie willkürlich sei oder auf einer Rechtsverletzung beruhe, schreibt das Bundesgericht in seinem Urteil. Beides verneinen die Lausanner Richter. Auch auf die Rüge, die Vorinstanz hätte ein Sachverständigengutachten einholen müssen, treten sie nicht ein – «mangels Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs».

Verschärfung des Obergerichts bleibt

Paul berief sich in seiner Beschwerde zudem auf den Rechtsgrundsatz «in dubio pro reo», im Zweifel für den Angeklagten. Auch darauf treten die Richter nicht ein, «da das Bundesgericht die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung nur auf Willkür überprüft».



Was Paul, verständlicherweise, am Urteil des Obergerichts ebenfalls stört, ist, dass die Oberrichter über die Betrachtungen des Bezirksgerichts hinausgingen und deshalb die Strafe verschärften. Auch hier urteilt das Bundesgericht, dass die Rüge unbegründet sei.

«Der Beschwerdeführer verkennt, dass die Vorinstanz bei der rechtlichen Würdigung nicht an die Anklageschrift gebunden ist.»

Bleibt eine letzte Hoffnung: Paul gab vor dem Bezirksgericht an, dass er auf ein Jahreseinkommen von rund 150'000 Franken komme. Er vergass jedoch zu erwähnen, dass das Arbeitspensum aufgrund seines Alters in den nächsten Monaten in zwei Schritten auf 60 Prozent sinken wird. Entsprechend verlangte Paul vom Bundesgericht, Busse und Tagessatz seien an die veränderten finanziellen Verhältnisse anzupassen.



Auch dafür haben die Richter in Lausanne kein Gehör. Darauf sei nicht einzutreten, da Paul damit neue Tatsachen gelten mache.

«Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen vor Bundesgericht nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt. Das ist vorliegend nicht der Fall.»

Es bleibt damit beim Urteil des Obergerichts; das Bundesgericht weist die Beschwerde ab. Für Paul wird es damit nochmals teurer: Die Gerichtskosten von 3000 Franken werden ihm auferlegt.

Urteil 6B_1204/2020