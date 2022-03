Hochzeit 2022: Fricktaler Dienstleister werden wieder gebucht

Bund fürs Leben 2022 kehrt das Hochzeitshoch zurück – und beschert den Dienstleistern volle Auftragsbücher «Wedding-Coordinator», Hochzeitkutscher, «Cake-Designerin» – sie alle blicken voller Zuversicht in die anstehende Hochzeitssaison. Nachdem im letzten Jahr reihenweise die Hochzeiten pandemiebedingt ins Wasser fielen, sind dieses Jahr bereits einige Fricktaler Dienstleister ausgebucht. Dennis Kalt 23.03.2022, 05.00 Uhr

So wie wie Selina und Mathias Gehrig aus Kaisten werden sich auch dieses Jahr wieder Hunderte Fricktaler Pärchen das Jawort geben. Sandra Ardizzone Photography (20. Mai 2017)

Die Rheinfelderin Rosa Greco hat zugleich einen schönen wie auch seltenen Beruf. Sie ist «Wedding-Coordinator». Kurzum übernimmt sie in dieser Rolle die organisatorischen Angelegenheiten am Hochzeitstag, sodass sich das Brautpaar entspannen kann.

Nur: Letztes Jahr konnte sie pandemiebedingt ihren Beruf nicht ausüben. «Alle Hochzeiten, für die ich gebucht war, wurden abgesagt. Das war schlimm», sagt sie. Doch nun, mit einem vollen Auftragsbuch sowie der Aufhebung der Massnahmen, blickt sie der Hochzeit-Saison mit Zuversicht entgegen: Sie sagt:

«Ich freue mich darauf, Braut und Bräutigam endlich wieder strahlen zu sehen.»

Neben Greco berichten weitere Fricktaler Dienstleister von einem starken Anstieg der Nachfragen rund um das Thema Hochzeit. Dazu gehört etwa auch Tina Feldmann, Inhaberin von «Flora Tina», einem Blumengeschäft in der Rheinfelder Marktgasse, das unter anderem für die florale Zierde an Hochzeiten sorgt. Feldmann sagt:

«Von Mai bis September haben wir jedes Wochenende eine Buchung, teilweise auch Doppelbuchungen für einzelne Tage.»

Die vielen, teilweise parallel laufenden Aufträge im 2022 erforderten einen durchdachten Einsatz der personellen Ressourcen. Denn so müsse der Blumenschmuck zuweilen bei der Trauungslokalität abgebaut und anschliessend zur Lokalität der Feier transportiert und dort wieder neu aufgebaut werden.

Eine Hochzeitstorte von Simone Knechtle, Inhaberin von «Cake-Design Simone» in Effingen. zvg

Auch Simone Knechtle, Inhaberin von «Cake-Design Simone» in Effingen, freut sich angesichts der Hochzeitswelle ordentlich den Schwingbesen zu rühren zu dürfen. Sie sagt:

«Die Hochzeittoren werden mehr und auch wieder grösser.»

Denn so fanden – wenn überhaupt – die Hochzeiten in den beiden vergangenen Jahren im kleineren Rahmen statt, womit gleichzeitig auch die georderte Torte eine Nummer kleiner ausfiel. Im letzten Jahr bereitete Knechtle rund zehn Hochzeitstorten zu. Dieses Jahr waren es alleine in der Woche des 22.2.22 schon deren vier.

Für gewöhnlich fiele das süsse Kunstwerk 2022 dreistöckig aus und schlage etwa mit zehn Franken pro Stück zu Buche. «Die Torten sind dieses Jahr eher schlicht, ohne Fondant oder dünn mit Crème eingestrichen, sodass der Biskuit durchschimmert», so Knechtle zum Tortentrend 2022.

Hochzeitskutscher erwartet starkes Jahr

Schmeisst sich standesgemäss in Schale: Peter Nussbaumer auf an den Zügeln der Hochzeitskutsche in Rheinfelden. Markus Raub - Rmp Media Production

Von der gesteigerten Anzahl an Paaren, die sich dieses Jahr das Jawort geben, profitiert auch Peter Nussbaumer aus Möhlin. Mit seiner Hochzeitskutsche beförderte er Brautpaare – etwa durch die Rheinfelder Marktgasse – zu den Zivilstandsämtern. «Die Anfragen sind enorm gestiegen», sagt er.

Über mangelnde Anfragen können auch die Fotografen nicht klagen. Im Gegenteil. So sagt denn etwa Sandra Ardizzone, die auf Paar- und Hochzeitsfotografie spezialisiert ist:

«Ich bin dieses Jahr schon gut gebucht.»

Im letzten Jahr, so Ardizzone, verzichtete so manches Paar darauf, die Trauung bei Maskenpflicht in Bildern festhalten zu wollen. Für dieses Jahr freut sie sich auf – aller Voraussicht nach – maskenfrei Bilder, um die Emotionen unverhüllt für die Ewigkeit festzuhalten.