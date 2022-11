Holzdiebstahl im Fricktal ist mancherorts ein Thema

Fricktal «Ich empfehle jedem, sein Holz nicht im Wald zu lagern»: Wo die Holzdiebe umhergehen Die drohende Strommangellage lässt die Nachfrage nach Brennholz explodieren – und die Preise steigen. Das ruft auch Diebe auf den Plan. Im oberen Fricktal sind Privatpersonen einige Scheite abhandengekommen. Sich auf eigene Faust ohne Einwilligung einige Äste aus dem Wald zu besorgen, sieht der Kanton gar nicht gerne. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Brennholz ist so mancherorts derzeit ein beliebtes Diebesgut. Im Fricktal hält sich der Holzklau noch in Grenzen. Hanspeter Schiess Fotografie (8. November 2018, Sommeri)

Rolf Treier, Leiter und Revierförster vom Betrieb Homberg-Schenkenberg, kennt die ausgefallen Methoden, mit denen sich vor einigen Jahrzehnten Holzbesitzer und Förster gegen allfälligen Holzdiebstahl schützten: Sie versetzten einzelne Holzscheiter in den draussen lagernden Biegen mit Schwarzpulver. Schnell war im Dorf klar, wer der Dieb war: derjenige, der sich ein neues Cheminée kaufen musste.

Zeitgemäss ist diese etwas martialische Methode nicht mehr, das Phänomen des Holzdiebstahls umso mehr. Zumindest im Baselbiet, wo Ende September mehrere Forstbetriebe über eine Zunahme von Holzdiebstählen berichteten. Gründe für den Holzklau sind mitunter der Preisanstieg für Brennholz sowie dessen mangelnde Verfügbarkeit.

10 bis 15 Ster sind verschwunden

Doch wie sieht es im Fricktal aus? Ziehen hier auch die Holzdiebe umher? Teilweise. Treier berichtet, dass etwa 10 bis 15 Ster an Holz Privatbesitzern abhandengekommen seien, die sie zum Trocknen in den Wald gelegt hätten. Er sagt:

«Ich empfehle jedem, sein Holz nicht im Wald zu lagern, sondern es mit nach Hause zu nehmen.»

Treier betont, dass jeder Käufer und jede Käuferin selber für ihr Holz verantwortlich ist, nachdem sie oder er es vom Forstbetrieb erworben hat. Auch wenn sie oder er es im Wald liegen lässt. «Bei einem Diebstahl ersetzt es der Forstbetrieb nicht», sagt Treier.

In Rheinfelden sei der Brennholzdiebstahl kein Thema, sagt der dortige Leiter der Forstverwaltung, Kurt Steck. Denn es lagere an einem Ort, der gut einsehbar für Anwohnende sei. Somit liege die Hemmschwelle ziemlich hoch.

Nichts zu Ohren gekommen in Sachen Holzdiebstählen in den letzten Wochen ist auch Jeremias Boss, Leiter des Forstbetriebes Wölflinswil-Herznach-Oberhof-Ueken, sowie Roman Gisin, Leiter des Forstbetriebs Kaisten. «Denn wir liefern das Brennholz direkt aus zu den Privatkunden», sagt Letzterer.

Teilweise Wartezeiten über mehrere Wochen

Teilweise sind die Forstbetriebe aufgrund der horrenden Nachfrage nach Brennholz ausgeschossen. In Möhlin etwa wartet man für ein Ster Brennholz zwischen acht und zehn Wochen.

Darf man in einem solchen Fall in den Wald gehen und sich einige Äste absägen, um die Wartezeit auf die Lieferung zu überbrücken? Fabian Dietiker, Leiter der Abteilung Wald des Kantons, sagt:

«Das Abhauen von Ästen im Wald stellt aus meiner Sicht eine Eigentumsüberschreitung dar und ist ohne Einverständnis des Grundeigentümers nicht zulässig.»

Hier ginge es aber weniger um den Diebstahl, so Dietiker, als vielmehr um die Schädigung des Baumes, an dem Äste abgesägt werden. Auch sollte abgestorbenes Astmaterial im Wald verbleiben und nicht gesammelt und verfeuert werden. Dies aufgrund der grossen ökologischen Bedeutung; «etwa für die Fruchtbarkeit der Waldböden».

Hingegen, so Dietiker, würden in gewissen Betrieben Gebiete zur Verfügung gestellt, in denen Privatpersonen nach einem ausgeführten Holzschlag das im Bestand verbleibende Astmaterial sowie Giebelstücke der Waldbäume aufrüsten und verwerten können. Das vorgängige Einholen des Einverständnisses des Försters sei hier jedoch zwingend, so Dietiker.

