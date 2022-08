Nach Grossbrand: Elfinger Sternen eröffnet am Freitag wieder

Böztal «Wir freuen uns unheimlich»: Nach dem Grossbrand geht der «Sternen» am Freitag wieder auf Für den Elfinger Wirt Salvatore Lo Iacono war es nach dem Feuer unklar, wann er das Restaurant wieder öffnen kann. Mit seinem Mitarbeiter hat er mehr als zwei Wochen lang Russ und Löschwasser weggeputzt. Nun hat sich die Schrubberei für beide gelohnt: Die Wiedereröffnung steht unmittelbar bevor. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Freuen sich auf die Wiedereröffnung des «Sternen»: Alarico Masini (l.) und Salvatore Lo Iacono mit Hund Balou. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Für den Elfinger «Sternen»-Wirt Salvatore Lo Iacono war es ein Schock. In der Nacht auf Samstag am 6. August ging eine direkt an das Restaurant angrenzende Scheune in Flammen auf.