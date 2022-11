Um die Jagdhütte in Elfingen entbrennt ein Streit

Böztal Schnappte der Gemeinderat den Ortsbürgern ihr Erbe weg? Um diese idyllische Jagdhütte entbrennt ein Streit Die Jagdhütte der Gebrüder Wirz wurde nach dem Tod ihrer Besitzer an die Ortsbürger Elfingen vererbt. Nun hat sie der Böztaler Gemeinderat anderweitig vermietet – ohne die Ortsbürger vorgängig darüber zu informieren. Diese wehren sich gegen den Entscheid. Nadine Böni Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Die idyllisch gelegene Jagdhütte Wirz am Waldrand oberhalb des Gebiets Heingert wurde den Ortsbürgern vererbt. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Es klingt wie eine Seifenoper – oder der Anfang eines spannenden Krimis: «Stell dir vor, du erbst ein Haus deiner Tante als Alleinerbe und bevor du von deinem Glück erfährst, hat es dein Onkel bereits mit festem Vertrag seiner Nichte vermietet.» So beschreibt die Elfinger Ortsbürgerin Margreth Rüede in einem Leserbrief eine Geschichte, die sich in der Fusionsgemeinde Böztal zugetragen hat. In der Rolle des Erben: die Ortsbürger. Der böse Onkel: der Gemeinderat.

Im Mittelpunkt des Knatsches steht die idyllische Jagdhütte Wirz am Waldrand oberhalb des Gebiets Heingert im Ortsteil Elfingen. Gebaut haben sie einst die Gebrüder Wirz, welche die Hütte jahrzehntelang im Baurecht besassen – bis sie im vergangenen Jahr, nach dem Tod der Brüder, den Ortsbürgern Elfingen vererbt wurde. Das war kurz vor der Fusion Elfingens mit Effingen, Hornussen und Bözen. Seither besteht nur noch eine gemeinsame Ortsbürgergemeinde Böztal.

Ortsbürger wurden nicht einbezogen

So oder so: «Wir Ortsbürger wurden nie über unser Erbe informiert», moniert Margreth Rüedes Ehemann Roman. Und das, obwohl er sich mehrmals in der Sache erkundigt habe. Stattdessen hat der Gemeinderat kürzlich an der Ortsbürgerversammlung bekanntgegeben, dass er die Jagdhütte an die Jagdgesellschaft Kästhal vermietet hat. «Dies ohne Absprache mit den Ortsbürgern oder der Ortsbürgerkommission. Das ist eine Frechheit», sagt der Elfinger.

Seit August ist die Hütte an die Jagdgesellschaft Kästhal vermietet. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Die Kommission, auf den 1. Januar 2022 gebildet, habe sich gar erst Mitte September – und damit rund einen Monat nach dem Vertragsabschluss – zur ersten Sitzung getroffen. Für Rüede, selbst Mitglied der Kommission, ist klar:

«Das geschah in voller Absicht und mit dem Ziel, dass von Seiten der Ortsbürger erst gar keine Opposition gegen die Vermietung aufkommen kann.»

Der Böztaler Vizeammann Andreas Thommen sitzt als Vertretung des Gemeinderats mit in der Kommission. Er räumt ein, dass «der Gemeinderat die Ortsbürger früher in die Planung der künftigen Nutzung der Hütte hätte einbeziehen können». Eine Absicht aber bestreitet er: «Eine Vermietung der Hütte liegt in der Kompetenz des Gemeinderats. Entsprechend wurde die Anfrage seitens der Jagdgesellschaft behandelt und der Mietvertrag abgeschlossen.»

Abklärungen zur künftigen Nutzung laufen

Aus Sicht des Gemeinderats habe es verschiedene Argumente gegeben, die für eine Vermietung an die Jäger gesprochen habe. Etwa, dass so der Unterhalt der Hütte und deren Umgebung gewährleistet ist. Aber auch, dass der Bau nur als Jagdhütte bewilligt ist und zudem in einer Altholzinsel liegt, was bestimmte Nutzungen untersagt oder zumindest erschwert. Auch gibt es keine Parkplätze oder auch nur einen Wendeplatz in der Nähe und die Zufahrt führt über schmale Feldwege.

Von der Hütte aus reicht der Blick weit über die Fricktaler Hügellandschaft. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

All das sprach aus Sicht des Gemeinderats gegen eine öffentliche Nutzung der Hütte und für eine Vermietung an die Jagdgesellschaft. Auch der Rüede betont, dass die Ortsbürgergemeinde mit der Jagdgesellschaft keinen Streit wolle – im Gegenteil:

«Eine Nutzung durch die Jäger ist auch künftig möglich, ja gar gewünscht. Aber die Hütte soll auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein.»

Das sei nicht zuletzt im Sinne der einstigen Besitzer, sagt der Ortsbürger. Deshalb hat er im Rahmen eines Überweisungsantrags gefordert, dass die künftige Nutzung an der Ortsbürgerversammlung im nächsten Sommer traktandiert wird. Ein Antrag, den Thommen gerne entgegennimmt: «Der Gemeinderat nimmt den Wunsch der Ortsbürger gerne auf und klärt die Möglichkeiten zur künftigen Nutzung mit den zuständigen kantonalen Stellen.»

