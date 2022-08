Restraurant «Frohsinnin» in Bözen hat seit Mitte Juli neueröffnet

Böztal Rettung in letzter Sekunde: Fast wäre die Traditionsbeiz «Frohsinn» von der Bildfläche verschwunden Die Bözener Gastronomie ist wieder komplett. Nach Monaten der Schliessung hat der «Frohsinn» vor rund zwei Wochen neu eröffnet. Wirt Djevat Abduloski und sein Team wollen dort italienisch-schweizerische Küche anbieten. Sie sind sich darüber klar: Es wird Zeit brauchen, sich eine neue Gästeschaft und Vertrauen aufzubauen. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Djevat Abduloski, Manuela Kälin und Matkymohan Muthulingam (von links) wollen ihren Gästen im «Frohsinn» Qualität bieten. Hans Christof Wagner

Djevat Abduloski, 62 Jahre alt, heisst der neue Wirt des Restaurants «Frohsinn» im Böztaler Ortsteil Bözen. Er sagt:

«Ich bringe 45 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mit. Ich möchte meine Gäste mit meiner Küche überzeugen.»

Abduloski erzählt, dass er von Bekannten erfahren habe, dass der «Frohsinn» neu zur Pacht ausgeschrieben ist. Er nahm mit Vermieter Hüseyin Özdemir Kontakt auf und wurde bald mit ihm einig. Seit Mitte Juli hat die Beiz jetzt wieder geöffnet, mit einer Karte, auf der mit Pizza, Pasta und Co. die italienische Küche dominiert, die aber auch schweizerische Gerichte vorsieht.

Schweizer Gerichte und italienische Küche – das war grob auch das Konzept im Herbst 2021, als unter der Regie von Wirtin Eveline Beeler der «Frohsinn» zuvor neu eröffnet hatte. Auch sie brachte langjährige Erfahrung in der Gastronomie mit.

Dennoch währte ihr Engagement laut Özdemir gerade einmal zwei Monate. Ende 2021 war das Restaurant bereits wieder geschlossen. Der «Frohsinn» sei danach gemietet, aber nicht betrieben worden, sagt Özdemir. Für ihn war das keine zufriedenstellende Option. Fast hätte er die Umwandlung der Räume zu Wohnzwecken veranlasst. Doch dann klopfte Abduloski bei ihm an. Özdemir ist überzeugt:

«Djevat Abduloski bringt Erfahrung mit und kocht selbst. So kann es laufen.»

Aber auch ihm ist klar: Die Böztalerinnen und Böztaler werden Zeit brauchen, um dem neuen «Frohsinn»-Wirt Vertrauen zu schenken. Denn auch schon vor 2021 hat das Lokal so manche Wirte- und Namenswechsel erlebt. Im Sommer 2018 hatten Yasser Ali und Doris Hostettler die Beiz übernommen, wechselten aber schon Ende 2019 nach Basel. Gäste konnten dort vor etwa zehn Jahren Chinesisch essen, danach Italienisch und Orientalisch. Das Restaurant hiess zwischendurch auch anders – einmal «Maro’s», danach «Freskia Grill» mit Balkan-Gerichten.

Jetzt will es also Abduloski unter dem schon unter Beeler wieder eingeführten Traditionsnamen «Frohsinn» erneut versuchen. Erste Rückmeldungen aus der Gästeschaft stimmen ihn zuversichtlich. Er sagt: «Unsere Pizza ist in den ersten zwei Wochen schon oft gerühmt worden.»

Das Gasthaus «Frohsinn» im Böztaler Ortsteil Bözen hat Mitte Juli neu eröffnet. Hans Christof Wagner/Aargauer Zeitung

Auch Vermieter Özdemir sieht in der Gastroliegenschaft Potenzial. Die Lage sei mit der zum Bach ausgerichteten Terrasse und dem grossen Parkplatz auch für auswärtige Besucherinnen und Besucher auf ein Feierabendbier im Sommer interessant. Doch er weiss auch: Es brauche jetzt rund ein halbes Jahr, um den Betrieb zu stabilisieren. Schliesslich ist die lokale Bözener Gastroszene mit den Platzhirschen «Post» und «Bären» stark.

Was seine Vorgänger womöglich falsch gemacht haben, will Abduloski nicht bewerten. Für ihn steht fest: «Wenn die Qualität stimmt und die Gäste zufrieden sind, funktioniert es.» Sich reinhängen, um erfolgreich zu sein, will er: Der «Frohsinn» hat nahezu täglich von 9 bis 23 Uhr durchgehend geöffnet. Nur montags ist Ruhetag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen