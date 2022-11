Böztal: Verwaltung bezieht umgebautes Gemeindehaus in Hornussen

Böztal «Mensch, habt ihr es schön»: Verwaltung ist nun im renovierten und umgebauten Gemeindehaus in Hornussen vereint Die letzten Abteilungen der Verwaltung sind ins renovierte und umgebaute Gemeindehaus Böztal in Hornussen gezogen. Bei einem Rundgang durch die Räumlichkeiten gab es so manch ein Kompliment für die schmuck gewordenen Räumlichkeiten. Dennis Kalt 19.11.2022, 05.00 Uhr

Am Empfangsschalter: Marina Grether, Leiterin Einwohnerdienste Böztal, freut sich über das frisch renovierte Gemeindehaus. Dennis Kalt

Für dieses Projekt brauchte die Fusionsgemeinde Böztal einen langen Atem. Die Rede ist von der Zusammenführung der Verwaltung auf einen Standort. Beschwerden führten im vergangenen Jahr dazu, dass der Umbau und Ausbau des Gemeindehauses Hornussen für den zentralen Verwaltungsstandort blockiert wurde und Böztal bis anhin seine Verwaltung an zwei Standorten führte.

Das Gemeindehaus in Hornussen von aussen. Dennis Kalt

Für den Um- und Ausbau des Hornusser Gemeindehauses hatten die dortigen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einen Kredit in Höhe von knapp einer Million Franken gutgeheissen. Nun, rund anderthalb Jahre später, sind Anfang November die letzten Abteilungen der Verwaltung ins renovierte und umgebaute Gemeindehaus Böztal an der Schulstrasse 79 in Hornussen eingezogen.

Viele positive Stimmen der Besuchenden

Am Freitagabend lud die Gemeinde die Bevölkerung zu einem Gang durch die Räumlichkeiten ein. Und so manch eine und einer liess es sich nicht nehmen, einen Blick in die schmuck gewordenen Räumlichkeiten zu nehmen. «Mensch, habt ihr es hier schön», war denn auch das eine oder andere Mal von den Besucherinnen und Besuchern zu hören. Verwaltungsleiter Markus Schlatter sagte:

«Wir freuen uns, als Verwaltung an einem Standort zu sein und sind dankbar, dass dies uns die Einwohnerschaft ermöglicht hat.»

Ob der Kreditrahmen von 971’000 Franken eingehalten wurde, dazu seien erst Aussagen nach der Kostenzusammenstellung möglich, so Schlatter.

So manch einer warf am Tag der offenen Tür einen Blick in die neuen Büroräumlichkeiten. Dennis Kalt

Am Verwaltungsstandort in Hornussen arbeiten nun zwei Personen für das Steueramt, drei Personen für die Abteilung Finanzen, zwei Personen für die Einwohnerdienste, eine Person für die Abteilung Soziale Dienste sowie vier Personen auf der Gemeindekanzlei. Das Gemeindehaus bietet fünf Büroräume, zwei Besprechungszimmer, zwei Schalterräume, ein Sitzungszimmer, ein Vereinszimmer, einen Aufenthaltsraum, ein Archiv, ein Technikraum, Lagerräume sowie sanitäre Anlagen.

Auf einen Lift musste beim Umbau aufgrund der räumlichen Verhältnisse und infolge aufgrund von Brandschutzvorgaben verzichtet werden. Dennoch sind nun nach dem Umbau der Empfangsschalter und die auf dem Erdgeschoss liegenden Räumlichkeiten wie Sitzungs- und Besprechungszimmer für Personen mit körperlichen Einschränkungen zugänglich.

Das Gemeindehaus verfügt jetzt auch über eine kleine Küche. Dennis Kalt

Im Erdgeschoss wurde der alte PVC-Boden aus den 1990er-Jahren ersetzt, der Empfangsschalter ist verglast, die Elektroheizung wurde durch eine Luft-Wärmepumpe ersetzt und die Wände haben einen frischen Anstrich erhalten. Am Empfang ist dies ein Himmelblau – dem Wappen der Fusionsgemeinde Böztal entsprechend.