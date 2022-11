Der Streit um die Solaranlagen in Böztal geht weiter

Böztal «Man hat mich meiner demokratischen Rechte beraubt»: Der Zoff um die Solarenergie-Anlagen spitzt sich zu Drei Stunden waren bei der Einwohnergemeindeversammlung von Böztal vergangen, da wurde es unter «Verschiedenes» noch einmal emotional – beim im Dorf umstrittenen Thema Solarenergie. Votant Ruedi Maeder spricht davon, dass der Gemeinderat ihm das Wort zu Unrecht entzogen habe. Der Böztaler Gemeindeammann Robert Schmid deutet den Vorfall indes anders. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Ruedi Maeder und Sonya Fricker dürfen in Effingen keine Aufdach-Solaranlage bauen. Thomas Wehrli

Es passierte an der Einwohnergemeindeversammlung von Böztal in Hornussen unter «Verschiedenes», am Schluss, wo sonst oft nichts mehr Brisantes zu erwarten ist. Und doch sorgt das letzte Traktandum jetzt für Zoff. Hanspeter Joss, Bözens alt Gemeindeammann, sieht in einer Zuschrift an die AZ eine «rote Linie» überschritten. Die Reaktion des Gemeinderates «habe gehörig Geschirr zerschlagen», so Joss.

Was ist passiert? Ruedi Maeder, Einwohner des Böztaler Ortsteils Effingen, hatte sich gegen Ende der Gemeindeversammlung unter «Verschiedenes» zu Wort gemeldet. Thema war der Umgang der Gemeinde mit Anträgen auf Installation von Solaranlagen in den jeweiligen Ortskernzonen.

Indach-Anlagen aus Rücksicht auf das Ortsbild

Maeder ist eine von total drei Parteien aus Effingen, die Anlagen auf ihren Hausdächern installieren wollen. Grundsätzlich hat der Gemeinderat dagegen nichts, er will aber nur die teureren und wohl aufwendiger zu installierenden Indach-Anlagen genehmigen – vor allem auf Rücksicht auf das Ortsbild. Maeder wertet den Umgang mit seiner Anfrage vom Freitag in der Gmeind so:

«Man hat mir das Wort entzogen und mich so meiner demokratischen Rechte als Stimmbürger beraubt.»

Thomas und Hanni Schirmann wollen auf ihrem Dach eine Solaranlage installieren, bekommen aber nur die Erlaubnis für eine Indach-Anlage. Thomas Wehrli

«Sündenfall Nummer eins» sei gewesen, dass Verwaltungsleiter Markus Schlatter – für Maeder unerlaubterweise – eingegriffen und die Diskussion unter Hinweis auf aktuell laufende Verfahren für beendet erklärt habe. Hintergrund ist, dass gegen die drei nur unter Auflagen bewilligten Baugesuche aus Effingen Beschwerden beim Kanton eingereicht wurden – dagegen, dass die Gemeinde in Ortskernzonen nur Indach-Anlagen bewilligen will und keine Aufdach-Varianten.

Vorwurf an die Gemeinde, Projekte auszubremsen

Maeder aber betont, dass es ihm bei seiner Wortmeldung um Grundsätzliches gegangen sei. Seine These: Mit ihrer aktuellen, in seinen Augen restriktiven Genehmigungspraxis mache sich Böztal zum Bremser in Sachen Photovoltaik. Das habe der Gemeinderat nicht hören wollen und ihm das Mikrofon entzogen. Maeder sagt, er habe noch versucht, ohne Mikro weiterzusprechen, sei aber so nicht gehört worden.

Bei einem Infoanlass war das Thema, wie man in Böztal Solaranlagen fördern kann, mit Hanspeter Joss (2.v.l.) und Robert Schmid (2.v.r.). Karin Pfister

Das Angebot von Gemeindeammann Robert Schmid, die Frage unter vier Augen beim Apéro weiter zu diskutieren, sagt Maeder, habe er ausgeschlagen. Er ist der Ansicht:

«Diese Themen gehören an die Öffentlichkeit, ins Plenum, wo es alle hören können.»

Gemeindeammann Schmid schildert den Vorfall an der Gmeind indes ganz anders. Er verteidigt Schlatters Verhalten als «rechtlich korrekt und absolut legitim». Er habe hinter Maeders Wortmeldung ein persönliches Problem gesehen, keine Sache von öffentlichem Interesse, so Schmid. Deshalb habe er ihm angeboten, das unter vier Augen nach der Gmeind beim Apéro zu besprechen.

Andernfalls hätte Maeder einen Überweisungsantrag stellen müssen, dass der Gemeinderat seine Haltung zu Photovoltaikanlagen überdenken solle. Das habe er aber nicht. Und Schmid sagt:

«Man kann zu keinem Thema Grundsatzdiskussionen führen, das nicht traktandiert ist.»

