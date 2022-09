Alt Gemeindeamman stellt sich gegen Solarentscheid von Böztal

Böztal Solarstreit in Effingen: Alt Gemeindeammann fordert Umdenken des Gemeinderates In Effingen hat der Gemeinderat mehrere Solaranlagen in der Dorfkernzone nur als Indach-Anlagen und nicht, wie eingegeben, als Aufdachanlagen bewilligt. Damit sind die Betroffenen nicht einverstanden. Unterstützung bekommen sie nun vom Bözer alt Gemeindeammann und «Mister Solar» Hans Peter Joss. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hans Peter Joss war von 1978 bis 1989 Gemeindeammann von Bözen und setzt sich dafür ein, dass auch Aufdachanlagen bewilligt werden. Thomas Wehrli

Der Gemeinderat von Böztal bewilligt in der Dorfkernzone keine Aufdach-Solaranlagen, sondern nur Indach-Anlagen. Dies hat er in einem neuen Merkblatt so geregelt. Nun fühlen sich mehrere Familien, vor allem im Ortsteil Effingen, benachteiligt, weil der Gemeinderat von Effingen vor der Fusion auch in der Dorfkernzone Aufdachanlagen bewilligt hat. Insgesamt gibt es in der Dorfkernzone aktuell acht Aufdachanlagen.

Zwei Parteien, Thomas und Hanni Schirmann sowie Ruedi Mäder und Sonya Fricker, akzeptieren den Entscheid des Gemeinderates nicht und legen beim Kanton Beschwerde ein. Sie fühlen sich ungleich behandelt, weil andere eine Aufdachanlage realisieren konnten, und verstehen nicht, weshalb in der heutigen Zeit des Strommangels die Ästhetik höher gewichtet wird als die Stromerzeugung.

Den Entscheid versteht auch Hans Peter Joss nicht. Er war von 1978 bis 1989 Gemeindeammann von Bözen und hat sich über 40 Jahre lang intensiv für die Gemeinde und das Gemeinwohl eingesetzt. Zusammen mit zwei Kollegen hat er, als es um den Verkauf der Elektra Bözen ging, auch eine Stiftung angeregt.

Die Stiftung Elektra Bözen hat eine Solaroffensive gestartet und zahlt bis zu 5000 Franken an die Realisierung einer Solaranlage. Insgesamt stehen 300'000 Franken bereit, womit «600 Solardächer fürs Böztal» realisiert werden sollen.

Herr Joss, der Gemeinderat von Böztal bewilligt in den Dorfkernzonen keine Aufdachsolaranlagen. Verstehen Sie diesen Entscheid und halten Sie ihn für richtig?

Hans Peter Joss: Zweimal: Nein! So, wie ich orientiert wurde, ist das Solardach auf der Rückseite und nicht auf die Strassenseite vorgesehen. Es kann doch nicht angehen, hier päpstlicher als der Papst zu entscheiden. Für mich wäre dies kein Ausnahmeentscheid.

Weshalb halten Sie den Entscheid für falsch?

Kantonal, national und international stehen wir vor Energieherausforderungen. Wir müssen den gesamten Gesetzes- und Verwaltungskram im Bereich Energie auf die heutige und künftige Situation ausrichten.

Sie waren lange Gemeindeammann von Bözen. Hätten sie gleich entschieden?

Bei mir standen immer meine Bürgerinnen und Bürger im Zentrum, ab und zu auch im Widerspruch zu den kantonalen «Vorgesetzten». Zugegeben: Solche Entwicklungen hatten wir nie. Aber besondere Vorkommnisse bedürfen besondere Lösungen.

Diese Praxisänderung empfinden die Gesuchsteller als Ungleichbehandlung gegenüber jenen, die eine Aufdachanlage bauen durften. Verstehen Sie ihren Frust?

Es ist eine Ungleichbehandlung; ich verstehe ihren Frust. Mein Rat an die beiden: Dranbleiben, auf keinen Fall aufgeben.

In Effingen gibt es aktuell acht Aufdachanlagen, eine davon auf dem Dach von Vizeammann Andreas Thommen. Was ist Ihr Rat an ihn und den Gemeinderat?

Was ich nicht verstehe, ist die Aussage, dass der frühere Gemeinderat in Effingen und der heutige Gemeinderat Böztal zwei verschiedene Gremien seien. Böztal gewichte beim Entscheid nach den kantonalen Gremien. Ist dies der Fusionsnachteil? Können wir uns heute diesen Verwaltungsluxus noch leisten? Mut haben und bewilligen – wir brauchen jedes Dach.

Die Gemeinde Böztal hat eine Solaroffensive gestartet und die Stiftung Elektra Bözen unterstützt Solaranlagen finanziell. Beisst sich da nicht der sprichwörtliche Hund in den Schwanz?

Nicht die Gemeinde hat die Solaroffensive gestartet, sondern zwei alte Pensionierte, Ferdi Kaiser und ich. Die Gemeinde Böztal unterstützt diese Offensive aktiv. Die Elektra-Stiftung wurde mit Geldern der ehemaligen Elektra Bözen errichtet. Folgerichtig ist deren Beteiligung an die Solarwilligen logisch. Die Stiftungsverantwortlichen Roger Frey und Yoel Hänni haben ein einfaches und unkompliziertes Formular für die Beteiligung erstellt.

Was erwarten Sie nun vom Gemeinderat?

Dem Gemeinderat sei die Devise vom Solarabend in Erinnerung gerufen: «Böztal geht voran», gute Kompromisse sind gefordert.

Sie gelten als «Mister Solar» in Böztal. Was ist Ihre Vision?

Man sagt mir nach, ich sei der «Energieminister Gratisstrom vom Dach». Eigentlich wollte ich nur Anstösser und Antreiber für die 600 Dächer im Böztal sein. Das wäre für mich keine Vision, eher denn eine Mission. Gemeindeammann Robert Schmid hat eindrücklich und prägnant diese Mission unterstützt.

Und wie kommt Böztal dahin?

Mit Willen und Wollen. «Geht nicht, gibt’s nicht» über Bord werfen. Böztal hätte die einmalige Chance, ihren Bürgerinnen und Bürgern etwas Verbindendes zu bieten. Und das braucht diese jungfusionierte Gemeinde dringend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen