Böztal: Der Ammann zieht eine Bilanz und gibt einen Ausblick

Böztal «Die Geschäfte haben sich vervierfacht»: So erlebte der Gemeindeammann die ersten 100 Tage der Fusionsgemeinde Intensiv, aber auf einem guten Weg – so beschreibt Ammann Robert Schmid die ersten Monate nach der Fusion. Auch in den kommenden Monaten ist die Agenda der Exekutive vollgespickt. Erst einmal aber zieht er Bilanz über die ersten 100 Tage, verrät, wie die Zusammenarbeit im Gemeinderat funktioniert und welche Ziele dieser verfolgt. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Der erste Böztaler Gemeinderat mit Ammann Robert Schmid (3.v.r.) sowie Verwaltungsleiter Markus Schlatter (l.) und Gemeindeschreiberin Ursula Pfister (r.). zvg (26. September 2021)

Fast genau 100 Tage ist es her, als sich die Fusionsgemeinde Böztal aus der Taufe hob. Mit Jahresbeginn konstituierten sich Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen mit über 2800 Einwohnenden zur viertgrössten Gemeinde des Bezirks Laufenburg.

Als Gemeindeammann steht seit dem 1. Januar Robert Schmid – ehemals Ammann in Bözen – der Fusionsgemeinde vor. Er sei gut im Böztaler Ammannamt angekommen, sagt er und bilanziert:

«Die ersten Monate waren sehr intensiv, aber wir sind auf einem guten Weg.»

Intensiv etwa, weil Schmid als Ansprech- und Kontaktperson nun nicht mehr nur für Einwohnende aus Bözen, sondern auch aus den drei anderen Ortsteilen fungiert. «Wer, was, wo ­– vieles ist neu, vieles muss man erst einmal zu- und einordnen», so Schmid. Er habe inzwischen viele neue Personen kennen gelernt und viele positive Kontakte geknüpft.

Aktenstudium dauert doppelt so lang

Vervierfacht habe sich durch den Zusammenschluss die Zahl der Geschäfte, die der Gemeinderat bearbeiten müsse. «Das Aktenstudium benötigt rund doppelt so viel Zeit wie zuvor», so Schmid. «In Vieles muss man sich erst einlesen und einarbeiten.»

Die Zusammenarbeit im Exekutivgremium bezeichnet Schmid als harmonisch. Es käme nicht vor, dass Gemeinderatsmitglieder versuchten, Geschäfte im Interesse «ihres» Ortsteils, in dessen Exekutive sie früher sassen, durchzudrücken. «Zudem ist es ja so, dass die Ressorts aufgaben-und nicht ortsteilspezifisch im Gemeinderat verteilt sind», sagt Schmid.

Als grossen Vorteil bezeichnet Schmid die Übernahme des eingespielten Personals der Verwaltung 3plus zum Start der Fusionsgemeinde – seit 2014 organisieren Bözen, Elfingen und Hornussen die Verwaltung gemeinschaftlich. Schmid sagt:

«Wir haben die letzten Jahre in die Aus- und Weiterbildung des Personals investiert. Das zahlt sich jetzt aus.»

Dies beispielsweise auch, weil man so die Stelle als Leiter des Regionalen Steueramtes nach der Kündigung zum 31. März mit einer internen Fachkraft nahtlos besetzen konnte.

Harmonisierung über die vier Ortsteile hinweg

Mit Ausblick auf die kommenden Monate ist die Agenda des Gemeinderates vollgespickt mit Aufgaben und Zielen. Unter anderem wird es darum gehen, in vielen Bereichen eine Harmonisierung über die Ortsteile hinweg herzustellen. So sagt Schmid:

«Priorität hat etwa ein Unterhalts- und Erschliessungskonzept für Strassen. Hier gab es bis anhin unterschiedliche Vorgehensweisen.»

Ein zweites wichtiges Projekt, das die Vereinheitlichung betrifft, ist die Schaffung eines generellen Wasserversorgungsprojekts – wenn möglich ohne Gebührenerhöhung. Ein drittes, die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung weiter voranzutreiben.

Eines der Legislaturziele ist die Etablierung der neuen Schulstruktur der Schulen im Böztal mit der Optimierung der Klassenressourcen in allen drei Schulstandorten. Zudem sollen für «alle in Böztal wohnhaften Familien mit schulpflichtigen Kindern Tagesstrukturen eingeführt werden, um einen entsprechenden Beitrag leisten zu können, damit diese Familie und Arbeit besser vereinheitlichen können».

Die Bevölkerung soll zusammenwachsen

Schmid verhehlt nicht, dass in so kurzer Zeit sich natürlich noch keine Böztaler Kultur herausgebildet hat. So fühlen sich die Eingesessenen in Hornussen nach wie vor als Hornusserinnen oder Hornusser oder diejenigen aus Effingen als Effingerinnen oder Effinger.

Künftig werde es in Böztal so manche Veranstaltung geben, durch welche die Einwohnerinnen und Einwohner aller Ortsteile aufeinandertreffen und so manche neue Verbindungen entstehen. Eine erste grosse Veranstaltung soll die Feier zum 1. August sein, für die man Landammann Alex Hürzeler als Festredner gewinnen konnte. Schmid sagt:

«Hier wollen wir die Vereine und die Bevölkerung zusammenbringen.»

Dies, damit nach der politisch-rechtlichen Einheit auch die Böztaler Bevölkerung durch gemeinsam Erlebtes immer mehr zusammenwächst.

