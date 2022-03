Wirkstadt-Schule legt deutlich an Schülerinnen und Schülern zu

Böztal Die erste Privatschule im Fricktal ist gestartet – und konnte die Anzahl Schülerinnen und Schüler deutlich steigern Vier junge Frauen aus dem Fricktal verwirklichten im vergangenen Sommer ihren Traum von der eigenen Schule. In der Wirkstadt-Schule gibt es weder Prüfungen noch Hausaufgaben. Mit 13 Kindern startete die erste Privatschule im oberen Fricktal, inzwischen gehen 20 Kinder in der Wirkstadt zur Schule. Auf das nächste Schuljahr rechnen die Gründerinnen mit einem erneuten Zulauf. Nadine Böni Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Die vier Gründerinnen der Wirkstadt-Schule in Elfingen: von links Corina Siegrist, Nicole Jehle, Stefanie Walder und Nicole Käser. Zvg

Sie sind angekommen. Angekommen in ihrem neuen Alltag, angekommen in ihrer neuen Welt. Im August 2021 starteten vier junge Fricktalerinnen ihre eigene Schule im ehemaligen Primarschulhaus in Elfingen. Es ist die erste Privatschule im oberen Fricktal.

Gut sechs Monate später fällt die Bilanz bei Stefanie Walder, Nicole Jehle, Corina Siegrist und Nicole Käser «überwältigend» aus. Käser sagt:

«Auch wenn wir bereits im Alltag angekommen sind, gibt es immer noch viele Momente, in denen wir wieder realisieren, dass es tatsächlich wahr ist.»

Nicht nur die Wirkstadt-Kinder, auch die Lernbegleiterinnen und -begleiter würden täglich Neues lernen, so Käser.

Keine Hausaufgaben und Prüfungen

Gestartet ist die Schule im Sommer mit 13 Kindern. Nicole Käser macht keinen Hehl daraus, dass man sich mehr erhofft hatte. «Wir haben unterschätzt, wie viel Mut es braucht, sein Kind aus der Volksschule abzumelden und dann an eine Privatschule zu schicken, die man noch nicht einmal von innen anschauen konnte.»

Aus der Enttäuschung sei rasch Dankbarkeit gegenüber all jenen Eltern geworden, die diesen Mut aufbrachten und «von Anfang an Vertrauen in uns und die Wirkstadt hatten», sagt Käser und fügt an:

«Im Nachhinein gesehen war die Startzahl genau perfekt, um als Gemeinschaft auf einen ganz neuen Weg zu gehen.»

Die Wirkstadt ist ein Herzensprojekt der vier Frauen. Die Idee: Altersdurchmischtes Lernen in einer Lernumgebung, die Heterogenität als Chance und Individualität als Gewinn sieht. In der Schule gibt es keine Klassenzüge, sondern jedes Kind lernt, unterstützt durch die Lernbegleiterinnen, autonom. Die Lernfortschritte werden eng dokumentiert. Prüfungen und Hausaufgaben gibt es nicht.

Lernwiderstände in Deutsch und Mathematik

In den ersten Monaten gab es dabei durchaus Herausforderungen. «Wir waren überrascht, wie viele Lernwiderstände die Kinder mitbrachten für die Bereiche Deutsch und Mathematik», sagt Käser.

Die Grundüberzeugung, dass «wir Kinder begleiten möchten, ihr volles Potenzial zu nutzen», habe geholfen, dranzubleiben und mit den Kindern über diese Widerstände auch zu sprechen. Käser erklärt:

«Wir sind überzeugt, dass Kinder grundsätzlich schreiben und rechnen möchten – und wenn dies nicht der Fall ist, haben sie Widerstände, über welche es sich lohnt zu sprechen.»

Viele Eltern gäben ihnen Rückmeldungen, dass sich ihr Familienalltag entspannt habe und die Kinder gerne in die Schule gingen. Jedoch bedeute die etwas andere Schulform auch für Eltern Herausforderungen, sagt Käser. «So müssen auch sie lernen, Prozesse ihrer Kinder auszuhalten.»

Mehr Kinder angemeldet

Inzwischen ist die Anzahl Schülerinnen und Schüler gestiegen. Im Januar legte die Schule gar einen Monat Aufnahmepause ein, «um der Gruppe etwas Ruhe zu gönnen», so Käser.

Derzeit gehen 20 Kinder an der Wirkstadt zur Schule, zwei weitere Kinder schnuppern rein und zwei Familien sind in den Anmeldeprozess gestartet. «Wir sind sehr glücklich über diese Entwicklung», sagt Käser.

Die Wirkstadt-Schule nimmt Anmeldungen nach wie vor laufend an. Die Gründerinnen rechnen im zweiten Schuljahr mit rund 30 Kindern. Am 24. März findet ein Informationsanlass für interessierte Eltern statt.

Die Schule ist ausserdem weiter auf der Suche nach Gönnerinnen und Gönnern für den Förderverein. Die Idee ist es, dass dieser das Schulgeld für Familien übernehmen kann, deren finanzielle Möglichkeiten dies nicht zulassen. Bereits unterstützt der Verein aber andere Projekte: So hat er auf Antrag zweier Schüler etwa eine Buchreihe mit 62 Bänden angeschafft.

