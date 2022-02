Abstimmung Böztal: Offene Grüngutmulden werden aufgehoben

Der Böztaler Souverän bestätigte das an der Gemeindeversammlung verabschiedete Abfallreglement mit 515 Ja-Stimmen zu 405 Nein-Stimmen. Die Beteiligung an der Abstimmung lag bei 50 Prozent. Trotz Niederlage des Referendumskomitees zollt Gemeindeammann Robert Schmid diesem Respekt in Anbetracht der vielen Nein-Stimmen.

Dennis Kalt Jetzt kommentieren 13.02.2022, 14.30 Uhr