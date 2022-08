1. August: Rund 300 Gäste bei Böztals erster Bundesfeier

Böztal Böztal rückt am 1. August zusammen: Erste Bundesfeier mit Landammann Alex Hürzeler als Festredner voller Erfolg Die Fricktaler Fusionsgemeinde kam in Effingen zu ihrer ersten gemeinsamen Feier des Geburtstages der Schweiz zusammen: Etwa 300 Besucherinnen und Besucher aus allen vier Ortsteilen folgten der Einladung. Dass Landammann Alex Hürzeler die Festrede hielt, trug sicher auch zum regen Zustrom bei. Hans Christof Wagner 02.08.2022, 05.00 Uhr

Robert Schmid und Andreas Thommen (von links) hielten bei der Bundesfeier am 1. August in Effingen Landammann Alex Hürzeler willkommen. Claudio Thoma

Lachende Gesichter bei Robert Schmid und Andreas Thommen: Die Leute strömen nur so auf den Turnhallenplatz von Effingen. Böztals Gemeindeammann und sein Vize beobachten das Treiben mit Wohlwollen. «Es sind heute Abend von allen vier Dörfern Leute hier», stellt Thommen fest und Schmid nickt.

Derweil ist Gemeinderatskollegin Esther Röthlin am Dekorieren der neu aufgestellten Tische, die Helferinnen und Helfer aus der Turnhalle herausgetragen haben. Die aufgestellten reichen nicht aus. Auch an den Tischen sind sich die Festbesucherinnen und Festbesucher einig: «Die Besucherschaft ist gut gemischt», meint eine Frau aus Hornussen. Das Ehepaar, mit dem sie gemeinsam gekommen ist, stammt aus Bözen. Die Hornusserin schiebt nach:

«Jetzt ist es halt so, wir sind eine Gemeinde und wir sollten das Beste daraus machen.»

Böztal ist am 1. Januar 2022 aus den vormals vier selbstständigen Dörfern Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen hervorgegangen. Jetzt feiern die Böztalerinnen und Böztaler den Geburtstag der Schweiz erstmals gemeinsam.

Am Grill standen die Freiwilligen des Füürwehrvereins Hornussen. Claudio Thoma

Effingen macht mit guter Infrastruktur das Rennen

Dass die Wahl für die Premiere auf Effingen gefallen ist, begründet Röthlin mit der guten Infrastruktur um die Turnhalle herum. Das habe auch der Füürwehrverein Hornussen so gesehen. Schliesslich sollte die von ihm getragene Festwirtschaft für alle Eventualitäten bereit sein, vor allem darauf, dass die Massen strömen, was sie ja am Abend auch tun.

Die Feuerwehrler servieren Getränke, Grilliertes und Frittiertes. Desserts und den Kafi übernehmen der Frauenbund Hornussen. Und für die musikalische Begleitung ist die Musikgesellschaft Hornussen zuständig. Viel Hornussen, ja, aber die Turnerinnen und Turner, die auftreten, kommen aus Bözen. Und die Landfrauen der vier Gemeinden, die ebenso auftischen, haben die Fusion schon hinter sich: Sie tragen den Namen Böztal bereits im Namen.

Regierungsrat Alex Hürzeler sprach bei der Bundesfeier am 1. August in Effingen. Claudio Thoma

«Wir stehen hier heute Abend für etwas Grösseres zusammen, wie 1291 die drei Urkantone», begrüsst Gemeindeammann Schmid die rund 300 Anwesenden. Und übergibt das Wort dem Festredner Alex Hürzeler. Dessen Antrittsbesuch in Böztal hätte eigentlich schon zum Neujahrsapéro am 1. Januar erfolgen sollen. Doch dieser fiel wegen Corona aus.

Bezirksübergreifend als Besonderheit

Jetzt ist der Landammann und Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport zu Böztals erster Bundesfeier präsent. Er würdigt sie so:

«Ihre Gemeinde Böztal schreibt seit dem 1. Januar 2022 eine neue Geschichte im oberen Fricktal und im Kanton Aargau.»

Hürzeler hebt als Besonderheit hervor, dass die Fusion bezirksübergreifend erfolgt ist. Böztal wurde dem Bezirk Laufenburg zugeschlagen, der damit flächenmässig zum grössten Bezirk des Kantons Aargau geworden sei.

Als Showeinlage an Geräten traten die Turnerinnen und Turner aus dem Ortsteil Bözen auf. Claudio Thoma

Hürzeler spricht knapp 30 Minuten: Zeit fürs Absingen des Schweizerpsalms und zum Zuschauen der Turndarbietungen bleiben noch. Aber dann ruft Eiken, wo der Fricktaler Hürzeler am Abend auch noch als 1.-August-Festredner gebucht ist. Dass der Landammann am Geburtstag der Schweiz möglichst viel unterwegs ist – für ihn kein «Ghetz», sondern schön und bereichernd.