800 Flugblätter verteilt: Kampf um Grüngutcontainer in Böztal

Die Grüngutcontainer sollen bleiben: Komitee verteilt 800 Flyer in der Fusionsgemeinde

Das beschlossene Abfallreglement der fusionierten Gemeinde unterliegt am 13. Februar der Referendumsabstimmung – und spaltet die Gemüter. Während die einen finden, dass sich die Mulden bewährt haben, sieht das der Gemeinderat anders. Er kündigt eine massive Erhöhung der Grundgebühr an, falls die Sammelcontainer in Effingen und Hornussen weiterbetrieben werden.