Böztal: Jurapark beschenkt Mitglieder zum 10-Jährigen mit Bänken

Böztal 44 Holzbänke zum Jubiläum: Jurapark beschenkt Mitglieder zum 10-Jährigen Der Jurapark Aargau feiert 2022 sein 10-jähriges Jubiläum. Den 32 Jurapark-Gemeinden als zentrale Träger des Parks schenkt er je eine Jubiläums-Sitzbank pro Ortsteil. Stellvertretend für alle Sitzbänke weihte der Park jene vor der Alten Trotte in Effingen ein. Dennis Kalt 18.03.2022, 05.00 Uhr

In Effingen weihte der Jurapark – sitzend Geschäftsleiterin Christine Neff und Vizepräsident Rudolf Lüscher – die Holzbänke ein. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Seit 2012 engagiert sich der Jurapark Aargau für Mensch und Natur – und für die innovative und nachhaltige Entwicklung des Parkgebiets. «Dies wäre natürlich ohne seine Träger, die Gemeinden, nicht möglich», sagte Geschäftsleiterin Christine Neff in ihrer Ansprache bei der Alten Trotte im Effingen gestern Nachmittag vor zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern der Trägergemeinden.

Deswegen, anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Jurapark Aargau, schenkte dieser seinen Trägergemeinden 44 Holzbänke. Rund 1500 Franken pro Bank kostete die Herstellung. An den Kosten beteiligten sich neben dem Jurapark sechs regionale Raiffeisenbanken sowie Coop. Neff sagte:

«Bei den Holzbänken handelte es sich um Produkte, die zu 100 Prozent im Park hergestellt wurden.»

So fällte etwa der Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg am Zeiher Homberg mit Douglasien und Lärchen zwei wetterresistente Holzarten. Nach dem Transport der 120 Jahre alten Bäume nach Thalheim nahm sich dort die Schreinerei Theo Wernli dem Einsägen, Trocknen, Hobeln und Zurechtschneiden an. Fünf Lehrlinge des Unternehmens bauten die 44 Bänke zusammen.

Jeder Ortsteil erhält eine Holzbank

«Nicht nur jede Gemeinde, sondern jeder Ortsteil hat eine Bank erhalten», erklärte Christine Neff den Unterschied der Anzahl zwischen den Bänken und Trägergemeinden. Die Bänke, so Neff, sollen als Ort des Zusammentreffens und der Erholung dienen; «als ein Ort, an dem man sich Geschichten erzählen kann und Geschichten entstehen».

Die Theo Wernli AG hat die Bänke letzte Woche an die Gemeinden ausgeliefert. Die Gemeinden entscheiden selbst, wo sie diese platzieren – möglichst jedoch an einem Ort, der gut frequentiert ist. In Frick etwa wird die Holzbank am Bahnhof beim Fahrkartenschalter platziert.

Auch in den vier Ortsteilen der Fusionsgemeinde Böztal ist bereits klar, wo die Bänke zu stehen kommen. «In Effingen bei der Alten Trotte, in Elfingen bei der Bushaltestelle, in Hornussen am Gemeindehaus und in Bözen beim Waldhaus Grueb», sagte Andreas Thommen, Vizeammann der Gemeinde Böztal.

Thommen wand in seiner Rede dem Jurapark Aargau für seinen Einsatz ein Kränzchen. Der Jurapark habe in den letzten zehn Jahren für die Gemeinden einen wertvollen Beitrag in Sachen Naturschutzbelange für die regionale Wertschöpfung sowie den Tourismus geleistet. Letzteres sei an den vielen Velofahrern oder Wanderern, die in und um Effingen unterwegs seien, sichtbar.