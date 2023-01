Bözen: Archäologen entdecken Gläser aus dem Mittelalter

Bözen Gläser über Gläser: Unter einer Scheune entdecken Archäologen Dutzende Trinkgefässe aus dem Mittelalter Beim Abbruch einer alten Scheune im Böztaler Ortsteil Bözen kamen unzählige Glasscherben aus dem Mittelalter zum Vorschein. Die Fachleute gehen davon aus, dass sie grösstenteils von einem nahen Gasthof stammen – und schon damals zum Recycling gesammelt wurden. Nadine Böni Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei den gefundenen Scherben handelt es sich um Teile von Trinkgefässen – etwa sogenannte Krautstrünke. Copyright/ Kantonsarchäologie Aargau

«Manchmal ist archäologische Arbeit doch wie ein Überraschungsei.» Das schreibt die Aargauer Kantonsarchäologie in ihrem aktuellen Newsletter. Diesmal im Überraschungsei: ein Haufen Glasscherben aus der frühen Neuzeit. Entdeckt haben die Fachleute die Scherben bei Bauarbeiten an der Milchhüslistrasse in Bözen.

Dort wurde eine alte Scheune – die «Bäre-Schüür» des Gasthauses nebenan – abgerissen, um Platz zu machen für einen Wohnbau. Weil in der Nachbarschaft eine archäologische Fundstelle verzeichnet ist, begleitete ein Grabungsteam die Bauarbeiten für das Dreifamilienhaus. Zunächst gab es nur geologische Schichten und römische Pfostengruben zu dokumentieren, dann, Anfang November, ein unerwarteter Befund: In der Baugrube kam eine Ablagerung mit Glasscherben zum Vorschein.

Glasscherben in vier Kisten geborgen

Das Grabungsteam förderte insgesamt vier Kisten an Glasfragmenten zu Tage. Teils in mehreren grossen Erdblöcken, um die einzelnen Scherben später im Labor unter besseren Bedingungen herauszupräparieren. Reto Bucher, für Mittelalterarchäologie zuständiger Grabungsleiter, sagt:

«Die Untersuchungen zeigen, dass die Scherben wohl aus dem frühen 16. Jahrhundert stammen – und grösstenteils als Trinkbecher dienten, bevor diese zu Bruch gingen.»

Darunter sind neben hohen Stangengläsern auch sogenannte Krautstrünke. Dabei handelt es sich um einen Glasbecher mit bauchiger Form und aufgeschmolzenen Nuppen. Mit etwas Fantasie sehen sie aus, wie der Strunk eines Weisskohls – deshalb der Name. Die Krautstrünke dienten im Alltag als Trinkbecher, in denen Wein oder Bier ausgeschenkt wurde.

Die sogenannten Krautstrünke verdanken ihren Namen, den Nuppen, die mit etwas Fantasie wie der Strunk eines Weisskohls aussehen. Copyright/ Kantonsarchäologie Aargau

Insgesamt gehören die Scherben zu zwischen 30 und 50 Trinkgefässen. Auch Gefässe anderer zeittypischer Formen sind darunter, etwa Kelchgläser, die damals langsam in Mode kamen.

Die Fachleute gehen davon aus, dass die Trinkgefässe mit dem Gasthaus zum Bären in Verbindung stehen. Das Gasthaus feierte 2017 seinen 500. Geburtstag. Dort wurden also bereits vor Hunderten von Jahren Getränke ausgeschenkt.

Nicht entsorgt, sondern gesammelt

Weil in der gleichen Schicht auch Fensterglas aus derselben Epoche gefunden wurde, haben die Archäologinnen und Archäologen eine weitere These: Dass an der Fundstelle nämlich nicht nur die kaputten Gläser aus dem Gasthaus entsorgt wurden, sondern dass es sich um eine Art mittelalterliche Glassammelstelle handelte oder dort das in einem Behälter gesammelte Glas verschüttet wurde. Denn Recycling von Glas ist keine Erfindung der Moderne. Bucher erklärt:

«Schon im Mittelalter war Altglas ein wichtiger Rohstoff für die Glasproduktion.»

Die Scherben wurden sortiert und werden nun sicher gelagert. Copyright/ Kantonsarchäologie Aargau

Den Fund bezeichnet Reto Bucher als «aussergewöhnlich». Im Kanton Aargau seien noch nie so viele mittelalterliche Glasscherben in einem geschlossenen Rahmen aus dieser Zeit entdeckt worden. Die Scherben wurden inzwischen gereinigt, sortiert und soweit möglich den verschiedenen Trinkgefässen zugeordnet. Nun werden sie inventarisiert und gelagert – und stehen für allfällige künftige Untersuchungen und Auswertungen zur Verfügung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen