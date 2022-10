Früherer FiBL-Direktor Niggli referiert bei Forum Botia

Bözen Früherer Fibl-Direktor beim «Forum Botia»: «Insgesamt müssen alle wieder etwas bescheidener werden» Die Landwirtschaft hat derzeit vielen Anforderungen zu genügen: Sie muss die Ernährung der Weltbevölkerung sichern, aber auch den Klimawandel berücksichtigen. Die Bevölkerung wächst und die notwendigen Ertragssteigerungen müssen auf begrenzten Flächen erfolgen. All das machte Professor Urs Niggli im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Forum Botia» in Bözen deutlich. Horatio Gollin 15.10.2022, 05.00 Uhr

Beim «Forum Botia» in Bözen referierte Urs Niggli über Fragen der Landwirtschaft und der globalen Ernährung. Bild: Horatio Gollin

Eine einfache Lösung zur Ernährung der Weltbevölkerung sei nicht in Sicht, meinte Professor Urs Niggli in seinem Vortrag «Kann eine wachsende Menschheit nachhaltig ernährt werden?» im Rahmen des «Forum Botia». Den Zuhörerinnen und Zuhörern ermöglichte Niggli einen Rückblick in die Vergangenheit und einen Ausblick auf die nötige Weiterentwicklung der Landwirtschaft, um die weltweite Ernährung zu gewährleisten.