Gipf-Oberfrick: Bob-Anschieber Sandro Michel zur WM in St. Moritz

Bobsport «Nach Olympia ist vor der Heim-WM»: Anschieber Sandro Michel und sein Bob-Team setzen sich hohe Ziele Mitte November fliegt der Olympia-Vierte und gebürtige Gipf-Oberfricker für viereinhalb Wochen nach Übersee. Dort finden nach der Pandemie nun wieder die ersten Weltcup-Rennen statt. Doch das Saisonhighlight kommt erst im nächsten Jahr: Die Heim-WM auf der Natureisbahn von St.Moritz. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Olympischen Spiele von Peking stellten für Bob-Anschieber Sandro Michel sein bisheriges Karrierehighlight dar. Bild: Michael Kuonen (2. Februar 2022)

Bald beginnt sie wieder für Sandro Michel: die Zeit des Reisens. Der gebürtige Gipf-Oberfricker gehört zu den schnellsten Anschiebern des Landes. Mitte November wird er in den Flieger steigen und die Schweiz verlassen. In Kanada und den USA will er dem Bob seines Piloten Michael Vogt den nötigen Schub in den Eiskanal verleihen.

Dafür braucht Michel Kraft und Spritzigkeit. Bis auf einen Monat Pause nach dem Ende der letzten Saison habe er durchtrainiert. Im Kraftraum die Gewichte geschwungen, auf der Sprintbahn die Grundschnelligkeit trainiert. Obwohl mit Olympia 2022 in Peking sein bisheriges Karrierehighlight hinter ihm liegt, ist er für die kommende Saison nicht weniger motiviert. So lautet denn auch das Motto: Nach Olympia ist vor der Heim-WM in St.Moritz.

Der Traum der WM-Medaille im Heimatland

Natürlich träumt Michel insgeheim von einer Medaille, wenn ihm und seinen Teamkollegen Ende Januar und Anfang Februar an der Natureisbahn von St.Moritz die Schweizer Kreuze entgegenwehen. Er sagt:

«Es ist schon etwas besonders, eine WM im eigenen Land, wenn Bekannte, Freunde und Familie vor Ort sind. Ich hoffe, das gibt mir und dem Team nochmals einen Extramotivationsschub.»

Den braucht es auch, um die deutsche Phalanx zu durchbrechen – möglichst anders wie in Peking, als für Vogt/Michel ein zwar hervorragender, aber äussert bitterer 4. Platz hinter den drei deutschen Bobs heraussprang. Grund für die deutsche Dominanz sind unter anderem Materialvorteile. Zwar habe der internationale Verband leichte Anpassungen zur Angleichung vorgenommen, doch die grössten Materialvorteile blieben den deutschen Bobs erhalten, so Michel.

Anschieber Sandro Michel (l.) und Pilot Michael Vogt verpassten in Peking um 25 Hundertstel die Bronzemedaille. Bild: IBSF (14. Februar 2022)

Zunächst geht es aber im November und Dezember darum, sich an den ersten Weltcup-Rennen in Whistler (Kanada), Park City (USA) und Lake Placid (USA) zu orientieren, wo man international überhaupt steht. Etwa viereinhalb Wochen wird Michel in Übersee sein. «Ich freue mich darauf, dass nach der Pandemie nun wieder Rennen in Kanada und den USA stattfinden. Das sorgt für mehr Abwechslung im Weltcup», so Michel, der nachschiebt:

«Natürlich werde ich die Heimat vermissen – meine Partnerin und Familie, aber auch das gute Essen.»

Für den Weltcup gibt Michel das Ziel aus, sich über die Rennen hinweg konstant unter den ersten sechs zu platzieren.

Regierungsrat Dieter Egli (links) mit Sandro Michel an der Aargauer Sport-Gala 2022 im Tägi in Wettingen. Bild: Alexander Wagner (4. März 2022)

Einen kulanten Arbeitgeber gefunden

Michel, der im Herbst 2021 sein Studium zum Wirtschaftsingenieur abgeschlossen hatte, ist mittlerweile berufstätig und arbeitet als Projektingenieur bei einer Firma in Zürich, die im Bereich der Gebäudetechnikplanung tätig ist. Michel arbeitet dort mit einem Stellenpensum von 70 Prozent. Von Montag bis Donnerstag jeweils sieben Stunden, am Freitag hat er frei. Michel sagt:

«Ich bin froh, so einen kulanten und sportbegeisterten Arbeitgeber gefunden zu haben.»

So bleibt Michel am Abend noch genügend Zeit für seine Trainingseinheiten, die es braucht, damit vielleicht bald schon in St.Moritz eine WM-Medaille an seinem Hals baumelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen