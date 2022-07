100 neue Ladestationen in der Schweiz – darunter auch im Aargau

Ein Elektrofahrzeug in der Schweiz zu fahren, soll in Zukunft einfacher werden. So sollen rund 100 E-Ladestationen auf Autobahnraststätten errichtet werden. Zum Zug kommt bei der Herstellung auch die Villmerger Firma Cellpack Power Systems.