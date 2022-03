Versicherungsbetrug: Vater, Mutter und Sohn verurteilt

Bezirksgericht Rheinfelden Vater, Mutter und Sohn erstinstanzlich des gewerbsmässigen Betrugs verurteilt – Berufungsverfahren läuft Vater und Mutter einer Fricktaler Familie sollen eine grössere Versicherung um 150'000 Franken und der Sohn die Ärztekasse um rund 40'000 Franken gebracht haben. Nun wurden alle drei vom Bezirksgericht Rheinfelden zu einer bedingten Freiheitsstrafe und einer Verbindungsbusse verurteilt. Die Angeklagten gehen in Berufung. Nils Hinden 16.03.2022, 05.00 Uhr

Eine Familie soll über das Massageinstitut des Sohnes die Krankenkasse betrogen haben. Shutterstock

Vater, Mutter und Sohn einer vierköpfigen Fricktaler Familie mussten sich Ende Oktober vor dem Bezirksgericht Rheinfelden verantworten. Ihnen wurde vorgeworfen, nie erbrachte Leistungen über das Massageinstitut des Sohnes abgerechnet zu haben. Verrechnet wurden Massagen, die der Sohn am eigenen Vater, der Mutter und der Schwester praktiziert haben soll. Bei jedem pro Woche bis zu viermal.

Was in den Rechnungen vermerkt wurde, ist nachweislich falsch: So ist als Leistungserbringer mehrheitlich ein Masseur vermerkt, der nie im Betrieb gearbeitet hat. Eine grössere Versicherung, die als Zivilklägerin am Prozess beteiligt ist, fordert rund 150'000 Franken zurück.

Auch Ärztekasse betroffen

Doch damit nicht genug: Der Sohn soll mehrere gefälschte Rechnungen in der Höhe von insgesamt rund 38'000 Franken bei der Ärztekasse eingereicht haben. Was dazu führte, dass diese dem Sohn einen Vorschuss bezahlte.

Als der Sohn das Darlehen nicht in vorgegebener Frist zurückbezahlte, teilte der Sohn der Ärztekasse auf Anfrage mit, dass er auf die Bevorschussung angewiesen und einer Betrügerbande aufgesessen sei. Auf Anraten der Ärztekasse, erstattete der Sohn anschliessend Strafanzeige gegen die angeblichen Patienten, woraufhin die Leistungen der Ärztekasse teilweise wieder aufgenommen wurden.

Nun wurde der Sohn wegen Irreführung der Rechtspflege und wegen gewerbsmässigem Betrug angeklagt. Bei den aufgeführten Patienten handle es sich um «fiktive Personen», so die Staatsanwaltschaft – was der Sohn bestreitet.

Vater gesteht teilweise

Im Rahmen des Prozesses gestand der Vater, die Rechnungen bei der Versicherung eingereicht zu haben. Allerdings habe er dabei nur teilweise wissentlich illegal gehandelt: Er habe nur 25 fiktive Behandlungen zur Abrechnung eingereicht, um den Selbstbehalt mit Geldern der Krankenkasse zu decken.

Ansonsten sei er davon ausgegangen, dass er familieninterne Rechnungen bei der Krankenkasse abrechnen dürfe. Zudem habe er nur Falschangaben gemacht, um seine Familie zu täuschen. Denn die Familie habe moralisch bedingt nicht gewollt, dass er die Rechnungen einreiche.

Erstinstanzliches Urteil wird weitergezogen

Inzwischen wurde ein erstes Urteil gefällt: Das Bezirksgericht verurteilt den Vater als Haupttäter im Zusammenhang mit der Strafsache mit den Krankenkassen-Rechnungen zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten bedingt und zu einer Verbindungsbusse von 1500 Franken.

Weiter wird die Mutter zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten bedingt und einer Verbindungsbusse von 1000 Franken verurteilt. Der Vater und die Mutter müssen zudem gemeinsam rund 150'000 Franken in «solidarischer Haftung» an die Krankenkasse zurückzahlen.

Der Sohn wird entgegen der Staatsanwaltschaft nur im Zusammenhang mit den Ärztekasse-Rechnungen für schuldig befunden. Er erhält eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten bedingt und 1000 Franken Verbindungsbusse. Die Angeklagten gehen in Berufung.