Fricktaler Nachbarschaftsstreit endet vor Gericht

Bezirksgericht Nachbarn streiten sich bis vor das Gericht – über ihre Hunde, einen Katzenfutternapf und gestohlene Sandalen Ein Nachbarschaftsstreit endete diese Woche vor dem Rheinfelder Bezirksgericht. Angeklagt war ein 34-Jähriger, der seine Nachbarin beschimpft und bedroht haben soll. Das Gericht sprach ihn teilweise frei – Freunde werden die beiden Beteiligten aber wohl nicht mehr. Nadine Böni 06.10.2021, 05.00 Uhr

Das Bezirksgericht Rheinfelden musste sich diese Woche mit einem Nachbarschaftsstreit befassen. Hans Christof Wagner (24. Februar 2021)

Es ist ein klassischer Nachbarschaftsstreit. Auf der einen Seite ein 34-Jähriger, der bereits einige Jahre in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in einem idyllischen kleinen Dorf mitten im Fricktal gelebt hatte. Auf der anderen eine 25-Jährige, die im Herbst 2017 in eine andere Wohnung im Haus eingezogen ist.