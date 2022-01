Bezirksgericht Laufenburg verurteilt Tupperware-Räuber

Bezirksgericht Laufenburg Tupperware und Taschenlampe erbeutet und grosser Sachschaden angerichtet – drei Rumänen wegen Diebstahls verurteilt Drei Rumänen brachen im Oktober in vier Fricktaler Geschäfte ein. Erbeutet haben sie nicht viel, dafür einen grossen Sachschaden angerichtet. Den Haupttäter verurteilte das Bezirksgericht Laufenburg zu neun Monaten Gefängnis unbedingt. Nils Hinden 10.01.2022, 05.00 Uhr

Vier Rumänen verursachten bei Einbrüchen im Fricktal Sachschäden in der Höhe von 11'000 Franken. Symbolbild / Kapo SG

Am Bezirksgericht Laufenburg waren am Donnerstag drei Rumänen vorgeladen. Der Jüngste war 29-jährig und der Älteste 34. In der Befragung zu Beginn der Verhandlung gestanden sie, am frühen Morgen des 7. Oktobers 2021 in vier Fricktaler Geschäfte eingebrochen zu sein. Einer von ihnen wurde bereits 2017 wegen eines ähnlichen Delikts verurteilt. Also alles klar? Nicht ganz.

Die Staatsanwaltschaft, die nicht am Prozess teilnahm, plädierte in der Anklageschrift dafür, die Angeklagten wegen gewerbs- und bandenmässigem Diebstahl zu verurteilen. Weiter seien sie auch wegen mehrfacher Sachbeschädigung und mehrfachen Hausfriedensbruchs zur Rechenschaft zu ziehen. In der Anklageschrift heisst es:

«Sie fassten alle drei gemeinsam den Entschluss, in der Schweiz Einbruchsdiebstähle zu begehen, um möglichst viel Geld und möglichst viel andere Wertgegenstände zu entwenden und sich damit den Lebensunterhalt zu finanzieren.»

Die Anwältinnen der Rumänen sahen das etwas anders: Entgegen der Staatsanwaltschaft plädierten sie, die Angeklagten in den Strafsachen gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl freizusprechen.

Sie argumentierten damit, dass der Tatbestand gewerbsmässiger Diebstahl nur erfüllt wäre, wenn die Beschuldigten die Diebstähle berufsmässig verübt hätten, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Davon könne nicht ausgegangen werden, so die Verteidigerinnen.

Fahrgemeinschaft nach Hause gebildet

Vor Gericht sagten die Angeklagten aus, eine Fahrgemeinschaft gebildet zu haben, um von Spanien in ihr Heimatland Rumänien zu gelangen. Während der Fahrt wäre ihnen dann das Geld ausgegangen, woraufhin sie sich spontan dazu entschlossen, Diebstähle zu begehen.

Daraus könne man folgern, dass ihr Mandant und seine Komplizen sich nicht planmässig mit dem Ziel zusammengeschlossen haben, Einbrüche zu begehen, sagte eine Verteidigerin. Womit auch der Anklagepunkt bandenmässiger Diebstahl nicht erfüllt sei. Die Strafsachen betreffend Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung seien hingegen gutzuheissen.

Die Polizei beschlagnahmte mehrere Gegenstände der Rumänen. Einerseits eine geklaute Tupperware und eine geklaute Taschenlampe – «weit hätte das nicht gereicht», sagte der Gerichtspräsident dazu. Weiter aber auch ein Flexgerät. Der Besitzer gab an, dieses aufgrund seines Berufs auf dem Bau mitgeführt zu haben.

Neun Monate unbedingt für den Haupttäter

In seinem Urteil kam Gerichtspräsident Beat Ackle der Staatsanwaltschaft nicht ganzheitlich nach. Alle drei Angeklagten wurden wegen Diebstahls verurteilt. Allerdings sei nicht erwiesen, dass die Gruppe bandenmässig und gewerbsmässig gehandelt habe.

Es gelte der Grundsatz «in dubio pro reo» – im Zweifelsfall für den Angeklagten. Auch wenn es schon sehr verdächtig sei, dass man ein Flexgerät und Handschuhe zum Besuch beim Onkel in Rumänien mitnehme, so Ackle. Weiter wurden die Angeklagten wegen mehrfacher Sachbeschädigung und mehrfachen Hausfriedensbruchs verurteilt.

Der Wiederholungstäter bekam eine Haftstrafe von neun Monaten unbedingt. Wovon er drei Monate bereits abgesessen hat. Anschliessend wird er für acht Jahre des Landes verwiesen.

Seine Komplizen kamen glimpflicher davon. Sie wurden zu einer Haftstrafe von fünf beziehungsweise sechs Monaten bedingt verurteilt. Hierbei unterschied sich das Strafmass, weil der Fahrer der Gruppe einen gefälschten Führerausweis bei sich trug, als die Gruppe der Polizei ins Netz gingen.

Zudem wurden die beiden Ersttäter für jeweils fünf Jahre des Landes verwiesen.