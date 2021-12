Gericht spricht Frau nach Messerattacke auf Ex schuldig

Bezirksgericht Laufenburg Sie googelte «Pulsadern aufschneiden»: Wollte eine Frau sich und ihren Ex-Freund töten? Das Laufenburger Bezirksgericht musste sich mit einem Beziehungsdelikt beschäftigten: Ein Mann hatte seiner Ex-Freundin nach der Trennung erlaubt, weiter in der gemeinsamen Wohnung zu leben – wenige Wochen später eskalierte die Situation: Die Frau stach ihn in der Küche nieder. Nils Hinden 13.12.2021, 05.00 Uhr

Eine Frau stach im Sommer 2019 ihren Ex-Partner nieder. Symbolbild: Shutterstock

Eine Frau stach im Juli 2019 ihren Ex-Freund nieder. Am Freitag wurde die Beschuldigte nun vom Bezirksgericht Laufenburg der versuchten eventualvorsätzlichen Tötung schuldig gesprochen. Zudem wurde die Deutsche aus dem Land verwiesen.

Die Staatsanwaltschaft forderte ein härteres Urteil. Sie plädierte, die Angeklagte der versuchten vorsätzlichen Tötung schuldig zu sprechen.

Sie wohnte nach der Trennung noch bei ihm

Doch der Reihe nach. Ende Mai 2019 trennte sich das spätere Opfer von seiner Lebensgefährtin. Er habe eine neue Frau kennen gelernt, erklärte er ihr. Schon zuvor hatte es in der Beziehung gekriselt. Mit seiner Erlaubnis wohnte die Beschuldigte daraufhin weiter in der Wohnung des Opfers. Allerdings war abgemacht, dass sie sich eine neue Wohnung sucht.

Das Opfer gab später an, dass es ihm nach der Trennung so schien, als ob die Angeklagte die Trennung still akzeptierte.

«Es war aber erkennbar, dass ihre Lebensfreude stark litt.»

Im Verlauf der Ermittlung kam heraus, dass die Frau in der Zeit nach der Trennung unter anderem die Worte «Pulsadern aufschneiden», «Autobahnbrücken Schweiz» und «Stromschlag mit Wasser» googelte.

Sie verteilte Zettel mit Abschiedsbotschaften

Am Tag der Tat im Juli 2019 kehrte die 52-Jährige gegen Mittag zurück in die Wohnung. Während er im oberen Stock schlief, schloss die Beschuldigte die Wohnungstür ab und versteckte die Schlüssel. Anschliessend nahm sie in der Küche Schmerztabletten und trank Alkohol. Dann verteilte sie in der ganzen Wohnung Zettel mit Abschiedsbotschaften.

Daraufhin rief sie ihren Ex-Partner an. Dieser erwachte und hörte, dass jemand da ist. Er begab sich in die Küche. Dort angekommen sah er seine Ex von hinten. Sie sass dort, sich das Brotmesser an den Hals haltend, dazu waren Ritzverletzungen erkennbar. Geistesgegenwärtig eilte er heran und fasste in die Klinge, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung kam.

Es fehlte nicht viel und er wäre gestorben

Die Beschuldigte stach mit einem anderen Messer in die Brust des Opfers. Als Folge erlitt der Mann eine Stichverletzung mit 1,5 Zentimetern Tiefe und 10 bis 15 Zentimetern Länge. Doch damit war es nicht genug: Ein Kampf entbrannte und endete erst, als es dem Mann schliesslich gelang, seine Ex-Partnerin zu fixieren und um Hilfe zu rufen.

Laut rechtsmedizinischem Gutachten, ist es dem Zufall zu verdanken, dass der Attackierte nicht gestorben ist. So steht im Bericht:

«Bei nur geringfügig tieferer Einstichstiefe oder geringfügig anderer Verlaufsrichtung hätte in kürzester Zeit eine zum Tode führende Verletzung entstehen können.»

Weiter heisst es, dass der Stich die Körperschlagader und das Herz nur knapp verfehlt habe. Für die Staatsanwaltschaft war der Fall somit klar: Die Beschuldigte ist der versuchten vorsätzlichen Tötung schuldig zu sprechen.

Die Wohnung wurde zur Bühne

Die Verteidigung plädierte auf Körperverletzung. Ihre Mandantin habe weder eine Tötungsabsicht gehabt noch das Opfer gezielt angegriffen. Sie sei verzweifelt gewesen und habe ihren Selbstmord inszenieren wollen. Die Türe habe sie nur abgeschlossen, um die «Bühne zu begrenzen».

Der Mann liess über die Verteidigung ausrichten, dass er keine strafrechtlichen Konsequenzen für seine Ex-Partnerin fordert.

Seinen Tod in Kauf genommen

Das Gericht sprach im Urteil von einer Selbstmordinszenierung. Im Rahmen dessen habe die Angeklagte den Tod ihres Mannes zu einem Zeitpunkt in Kauf genommen, aber nicht nachweislich vorsätzlich geplant. So sei der Tatbestand der versuchten eventualvorsätzlichen Tötung gegeben. Der Konsum von Schlaftabletten und Alkohol habe ausserdem einen strafmindernden Einfluss, so die Richter.

Die Angeklagte wurde zu einer unbedingten Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Zudem wurde sie für fünf Jahre aus dem Lande verwiesen. Eine Minderheit unter den Richtern war für ein milderes Urteil unter Wegfall des Eventualvorsatzes.