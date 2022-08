Obergericht: Fricktalerin sticht mit Messer auf Ex-Partner ein

Beziehungsdrama «Ich war wie in Trance»: 53-Jährige sticht Ex-Partner mit Messer in die Brust – jetzt stand sie vor Obergericht Ein Mann hatte seiner Ex-Freundin nach der Trennung erlaubt, weiter in seiner Wohnung zu leben. Die Situation eskalierte und endete für den Mann beinahe tödlich. Das Bezirksgericht Laufenburg verurteilte die Fricktalerin zu einer Haftstrafe und verwies sie des Landes. Dagegen legte die Deutsche Berufung ein. Am Mittwoch kam es zur Verhandlung vor dem Obergericht. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Nachdem sich ein Mann von seiner Partnerin trennte, stach diese mit einem Messer zu. Symbolbild: Shutterstock

Die 19 Zentimeter lange Klinge verfehlte sein Herz haarscharf. Geführt hatte das Messer seine Ex-Partnerin. Das Bezirksgericht Laufenburg verurteile die 53-jährige Deutsche Ende 2021 unter anderem wegen versuchter Tötung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren sowie zu einem Landesverweis von fünf Jahren.

Gegen das Urteil legte die Fricktalerin Berufung ein. Als Auskunftsperson am Mittwoch vor dem Obergericht schilderte der angegriffene Mann, dass er sich von der Beschuldigten trennte, sie aber dennoch in seiner Wohnung leben liess. Er habe die Enttäuschung nach der Trennung bei seiner Ex-Partnerin gespürt, so der Mann, der nachschob:

«Was ich aber nicht bemerkt habe, war ihre grosse Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit.»

Diese Hoffnungslosigkeit gipfelte bei der Beschuldigten in dem Vorhaben, aus dem Leben zu scheiden. Ihr Vorhaben in die Tat umsetzen wollte sie an einem Tag im Juli 2019. Als ihr Ex-Partner, der von der Nachtschicht nach Hause gekommen war, schlief, schloss die Beschuldigte die Wohnungstür ab und versteckte die Schlüssel. Anschliessend nahm sie in der Küche Schmerztabletten und trank Alkohol. Dann verteilte sie in der Wohnung Abschiedsbriefe.

Mann entdeckt Ex-Partnerin mit Messer am Hals

Daraufhin rief sie ihren Ex-Partner an. Dieser erwachte und hörte, dass etwas nicht in Ordnung ist. Er lief die Wendeltreppe herab in Richtung Küche. Er sagte:

«Dort sah ich sie mit Schnittwunden überall und dem Messer am Hals – ich war schockiert.»

Wie der Mann weiter schilderte, griff er mit beiden Händen das Messer, um seine Ex-Partnerin von ihrem Vorhaben abzuhalten. Während des Ringens um das Messer habe er irgendwann etwas in der Brust gespürt. Gemäss Staatsanwaltschaft stach die Frau mit einem zweiten Messer «sofort» auf ihren Ex-Partner ein, als dieser mit beiden Händen das erste Messer am Hals seiner Ex-Partnerin sichern wollte.

Gemäss Staatsanwaltschaft soll die Beschuldigte ihren Ex-Partner zudem am Hals gewürgt und gezielt auf sein operiertes Schlüsselbein eingeschlagen haben. Erst nach einem «Ringen um die Messer», so der Mann, konnte er diese seiner Ex-Partnerin abnehmen und vom Balkon auf eine Wiese werfen.

Opfer ändert seine Aussagen vor dem Obergericht

Während der Mann zuvor in zwei Einvernahmen angegeben hatte, dass der Stich mit dem zweiten Messer gezielt erfolgt sei, änderte er vor dem Obergericht seine Aussage. «Dass das gewollt war und so etwa gezielt in einem Gerangel möglich ist, glaube ich nicht.»

An die Sequenz rund um den Messerstich konnte sich die Beschuldigte nicht mehr erinnern, nur, dass sie keine Absicht hatte, ihrem Ex-Partner zu schädigen. «Ich war wie in Trance», sagte sie. Und:

«Ich hatte einen Blackout.»

Obwohl sich die Beschuldigte an nichts rund um die Tat erinnern konnte, stritt sie ab, mit einem zweiten Messer hantiert zu haben. Warum sie ihren Ex-Partner angerufen habe, wenn sie doch aus dem Leben scheiden wollte, dafür habe sie keine Erklärung. Die Türe abgeschlossen und den Schlüssel versteckt habe sie, damit ihr niemand mehr nach ihrem Selbstmordversuch hätte helfen können.

Verteidigung plädiert auf Körperverletzung

Gemäss Verteidigerin habe ihre Mandantin ihren Ex-Partner angerufen, weil sie der Mut verlassen habe, sich das Leben zu nehmen. Der Anruf diente sozusagen dazu, den Druck zu erhöhen, ihr Vorhaben umzusetzen. Die Stichverletzung ihres Ex-Partners sei auch nicht gezielt erfolgt, sondern auf eine dynamische Interaktion zurückzuführen. Die Verteidigung plädierte auf Körperverletzung und eine (teil-)bedingte Freiheitsstrafe.

Im Sinne der Staatsanwaltschaft wies das Obergericht die Berufung vollumfänglich ab. Denn die Aussagen des Opfers in den Einvernahmen seien «konstant, schlüssig und nachvollziehbar». Auch von einer Affekthandlung sei nicht auszugehen, da die Trennung vor der Tat schon länger zurücklag. Damit blieb es beim erstinstanzlichen Urteil: vier Jahre Haft und ein Landesverweis von fünf Jahren.

