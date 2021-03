Betriebskantinen Fricktaler Büezer freuen sich über die warme Mahlzeit in der Mittagspause Woher das Zmittag nehmen, wenn sich die Beizen im Lockdown befinden? Personalrestaurants von Unternehmen sind zwar grundsätzlich offen. Doch so manchem ist es dann doch zu riskant, dass sich die Mitarbeitenden dort zum Essen niederlassen. Und auch die Homeoffice-Pflicht wirkt sich auf den Kantinen-Besuch aus. Hans Christof Wagner 05.03.2021, 05.00 Uhr

Im Personalrestaurant der Jakob Müller AG in Frick gibt Betriebsleiter Bertram Hinnenberger Take-away-Gerichte aus. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

Seit dem 18. Januar haben Schweizer Arbeitgeber die Pflicht, überall dort Homeoffice anzuordnen, wo es möglich ist. Aber eben: In vielen Bereichen ist dies nicht möglich. Im produzierenden Gewerbe etwa müssen die Mitarbeitenden vor Ort sein. Und wollen dann in der Mittagspause gerne auch eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. Aber wie steht es um die Personalverköstigung in den Zeiten der Pandemie? Grundsätzlich ist in Betriebskantinen der Publikumsbetrieb weiterhin erlaubt. Sie sind vom Gastro-Lockdown ausgenommen.

Personalrestaurants von Novartis und DSM fast normal geöffnet

Und von dieser Freiheit machen auch grössere Unternehmen im Fricktal Gebrauch, allen voran die Pharma- und Life-Science-Branche. Die Personalrestaurants von Novartis in Stein und die an den DSM-Niederlassungen in Sisseln und Kaiseraugst haben mit Covid-19-Auflagen geöffnet und bieten auch Gelegenheit, im Sitzen zu essen. Novartis-Sprecherin Anna Schäfers:

«Zudem ist von Montag bis Donnerstag am Werk Stein jeweils ein anderer Foodtruck mit Take-away-Menus vor Ort.»

Seit einigen Monaten gebe es in Stein zudem Automaten, die Gerichte bereitstellten, ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Schichtmitarbeitenden in der Produktion. Denn die gehen laut Schäfers in der Regel nicht zum Essen in die Kantine. «Gäste dort sind mehr die Mitarbeitenden aus den unterstützenden Bereichen», sagt sie. Doch auch die kommen nicht mehr so häufig: «Die geltende Homeoffice-Pflicht sorgt dafür, dass derzeit weniger Leute vor Ort sind, was sich auf die Auslastung der Kantine auswirkt», so die Unternehmenssprecherin. Diese Erfahrung macht auch DSM, wie Sprecherin Anita Fechtig bestätigt.

«Wir sind ein Produktionsunternehmen, Homeoffice ist bei uns kein grosses Thema», sagt indes Raphael Jehle, Geschäftsführer der Jehle AG in Etzgen. So können deren Mitarbeiter im Personalrestaurant auch vor Ort ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. Jehle erklärt:

«Besser die Leute kommen kontrolliert und unter Aufsicht zum Essen zusammen, als dass sie das versteckt hinter einer Maschine tun.»

Bis zu 25 Mittagessen werden dort täglich konsumiert, so der Geschäftsführer. Mittels eines Dampfgarers könne sich jeder individuell und zeitlich flexibel ab fünf Franken ein Essen zubereiten. Betriebsfremde seien zwar grundsätzlich nicht vorgesehen. Aber: «Wenn ein Monteur gerade bei uns zu tun hat, kann er bei uns auch essen», sagt Jehle.

Diese Mitarbeitenden der Jakob Müller AG sind froh über das Essen. hcw/ Aargauer Zeitung

Nur Take-away bei der Jakob Müller AG in Frick

Auch der «Müllerhof», das Personalrestaurant der Jakob Müller AG in Frick, steht Externen offen. Sie können dort, wie die Mitarbeitenden des Textilmaschinenherstellers auch, die Gerichte aber nur mitnehmen. «Dass nur Take-away möglich ist, hat unsere Geschäftsleitung als Vorsichtsmassnahme entschieden», berichtet Müllerhof-Betriebsleiter Bertram Hinnenberger.

Chili con carne mit Reis ist das Tagesessen Im Müllerhof in Frick. hcw / Aargauer Zeitung

Der «Müllerhof» habe erst seit Anfang März wieder geöffnet, nach der Schliessung vom 18. Januar an. Der hohe Anteil an Homeoffice-Mitarbeitern wirkt sich auch auf die Küchen-Crew aus, die sich Hinnenberger zufolge in Kurzarbeit befindet.

Vier Fricktaler Restaurants wollen für Büezer öffnen

Im Januar ist auf eine Initiative der SVP schweizweit die Aktion «Beizen für Büezer» entstanden. Die Idee: Für draussen Arbeitende, Handwerker und Monteure sollten Restaurants ausnahmsweise über Mittag gegen Voranmeldung öffnen dürfen.

Mehr als 30 Betriebe machen im Aargau mit, vier davon aus dem Fricktal. Das «Feldschlösschen» in Hornussen gehört dazu. Wirt Arthur Eiholzer konnte aber bisher noch keine Büezer begrüssen. Für ihn kommt das Modell zwei Monate zu spät. «Im Januar wäre das toll gewesen, aber jetzt ist es wieder warm genug, um bei der Baustelle im Freien zu essen», sagt er.