Das Einjährige Berufkraut verbreitet sich im Aargau invasiv

Bedrohung der Artenvielfalt «Das Problem ist riesig»: Ein wuchernder Neophyt bereitet den Landwirten gehörigen Aufwand Das Einjährige Berufkraut, ein Neophyt, ist auf dem Vormarsch und vertreibt die einheimische Flora. Viele Fricktaler Gemeinden starten deswegen einen Aufruf an die Bevölkerung. Landwirte laufen Gefahr, bei übermässiger Population Kürzungen bei Direktzahlungen zu erhalten. Dennis Kalt 07.08.2021, 05.00 Uhr

Ähnelt von der Blüte her der Kamille, ist aber hierzulande artenfremd und verbreitet sich invasiv: das Einjährige Berufkraut.

Viele Aargauer Gemeinden rufen die Bevölkerung derzeit zum Kampf auf. Gegner ist eine Pflanze, die der Kamille gleicht und den Namen Einjähriges Berufkraut trägt. Anders als die Kamille jedoch handelt es sich beim Einjährigen Berufkraut um einen Neophyten, eine invasive Art, die auf dem Vormarsch ist. In den Gemeindenachrichten von Kaiseraugst heisst es etwa:

«Besonders betroffen sind die privaten Garten- und Grünanlagen sowie Grünflächen von Industrie- und Gewerbebetrieben.»

Die Gemeinde bittet die Betroffenen, um eine umgehende sowie fachgerechte Entsorgung des Berufkrauts. Falls Problempflanzen entdeckt werden, sollte man sie samt Wurzeln entfernen und im Hauskehricht entsorgen und nicht etwa auf dem Kompost deponieren, da sonst eine Weiterverbreitung droht.

In Frick sind hauptsächlich unbebaute Baufelder betroffen. Auch ist das Berufkraut auch immer mehr an Strassenrändern in- und ausserhalb des Baugebiets anzutreffen, was zu einem grösseren Aufwand führt: «Das Bauamt beseitigt die Pflanzen auf allen gemeindeeigenen Grundstücken sowie entlang der Strassen», sagt Gemeindeschreiber Michael Widmer.

Immer häufiger tritt das Einjährige Berufkraut auch auf extensiv bewirtschafteten Weiden und Wiesen auf. Nicolas Bircher, Projektleiter der Abteilung Landschaft und Gewässer, sagt:

«Dort bildet es grossflächige Bestände und verdrängt die heimische Flora.»

Probleme bereitet der Neophyt insbesondere den Landwirten. «Das Ausreisen sowie die mehrmalige Mahd sind für sie mit hohem Aufwand verbunden», sagt Bircher. Gleichzeitig liefen die Landwirte Gefahr, Kürzungen bei den Direktzahlungen zu erfahren, wenn Neophyten in den Landwirtschaftsflächen ein bestimmtes Mass überschreiten.

Aufwand variiert von Minuten bis zu Tagen

Fredi Siegrist, stellvertretender Geschäftsführer des Bauernverbandes Aargau, bezeichnet die Problematik als riesig. Eine Säuberung von ein paar einzelnen Pflanzen ist in wenigen Minuten erledigt. Aber: «Geht man das Problem nicht an, vermehren sich die Pflanzen derart, dass man schon im nächsten Jahr Stunden aufwenden muss, und verpasst man auch diesen Zeitpunkt, braucht man wieder ein Jahr später Tage für die gleiche Fläche.»

Gemäss Siegrist hat die Landwirtschaft die Bekämpfung im Griff. «Katastrophal» sehe aber bei der Bekämpfung der öffentlichen Flächen aus. Etwa Strassenborde, Streifen zwischen Strassen und Velowegen oder Flächen bei den Verkehrszubringern würden ihrem Schicksal überlassen.

«Wir sind überzeugt, dass es die Anstrengung der gesamten Bevölkerung braucht, um die Situation in den Griff zu bekommen.»

Die Bevölkerung auf die Problematik aufmerksam gemacht hat etwa auch der Gemeinderat von Hellikon mit einem Aufruf. «Viele Leute haben während eines Spazierganges spontan diesen Neophyten ausgerissen, in die dafür aufgestellten Tonnen hineingelegt oder uns gebeten, einen Haufen abzuholen», sagt Gemeindeschreiber Edoardo Carrico. Gemeindeammann Thomas Rohrer doppelt nach: «Viele Helliker sind dem Aufruf nachgekommen. Das funktioniert gut.» Ebenso kümmerte sich der Naturschutzverein darum, seine Naturschutzobjekte oder den Bachlauf von Neophyten freizuhalten.