Bauverzögerung Das Winterwetter verzögert den Start der Strassenarbeiten am Kaistenberg Eigentlich hätten die Belagsarbeiten an der Kaistenbergstrasse zwischen Frick und Kaisten am 1. Februar beginnen sollen. Doch die kalte und nasse Witterung macht dem Zeitplan des Kantons jetzt einen Strich durch die Rechnung. Hans Christof Wagner 10.02.2021, 05.00 Uhr

Zwischen Frick und Kaisten wird der Verkehr streckenweise einspurig geführt. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

Am Kaistenberg müssen die Autolenker inzwischen an Lichtsignalanlagen warten – die Verkehrsführung erfolgt einspurig. Dabei haben die eigentlichen Strassenbauarbeiten noch gar nicht begonnen. Eigentlich hätten die Belagsarbeiten an der Kaistenbergstrasse am 1. Februar starten sollen. Fabian Gasser, Projektleiter beim Baudepartement des Kantons, erklärt: