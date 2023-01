Wittnau: Wohnsiedlung Ziegelhütten mit 21 Wohnungen entstez

Bauprojekt «Eine Verschönerung für das Dorfbild»: In Wittnau entsteht die Wohnsiedlung Ziegelhütten Die JKB Immobilien und die Arthur Müller AG realisieren an der Wittnauer Hauptstrasse zwei Mehrfamilienhäuser mit gesamthaft 21 Wohnungen. Die Erstbezüge sollen im Frühjahr respektive Mitte 2024 vonstattengehen. Für Gemeindeammann Andreas von Mentlen geht mit der Überbauung eine Attraktivitätssteigerung des Dorfs einher. Dennis Kalt 26.01.2023, 05.00 Uhr

In Wittnau sollen mit der Wohnsiedlung Ziegelhütten – hier die Sicht aus Nordwesten – 21 Wohnungen entstehen. Visualisierung/zvg

Am Dorfeingang von Wittnau entsteht derzeit die Überbauung Ziegelhütten. In zwei Mehrfamilienhäusern sollen an der Hauptstrasse 2 21 Wohneinheiten – 13 als Eigentums-, 8 als Mietobjekte – realisiert werden. Bauherren sind die JKB Immobilien sowie die Arthur Müller AG.

Gemäss Arthur Müller soll der Erstbezug für die Eigentumswohnungen per Mitte 2024 realisiert werden. Der Bezug des Mehrfamilienhauses mit den Mietwohnungen soll im Frühjahr 2024 vonstattengehen.

Die Wohnsiedlung Ziegelhütte, so heisst es im Baubeschrieb, besteche durch die klaren Formen der Gebäude, einfache und möblierende Grundrisse und die Anlehnung an den geschwungenen Verlauf vom Altbach. Jede Wohnung hat eine überdeckte und witterungsgeschützte Loggia, die nach Südwesten ausgerichtet ist. Durch die raumhohen Verglasungen sind die Räume hell und lichtdurchflutet.

Die Wohnungen sind hell, modern und lichtdurchflutet. Visualisierung/zvg

Ausblick auf Altbach und umliegende Landschaft

Das Attikageschoss umfasst grosszügige Terrassen, die einen Ausblick auf den Altbach und die umliegende Landschaft bieten. Die beiden Gebäude werden mittels Einstellhalle, die über 29 Auto- sowie Veloabstellplätze verfügt, verbunden. Von dieser sind sämtliche Wohnungen barrierefrei und mit einem Aufzug zu erreichen.

Die Zufahrt zu den Gebäuden erfolgt über die Hauptstrasse. Von hier aus gelangt man zu den Besucherparkplätzen als auch über eine Rampe in die Einstellhalle. Über das Trottoir sind die beiden Gebäude miteinander verbunden. Der Zugangsweg zum Haus mit den Mietwohnungen wird weitergeführt zu einem Gemeinschaftsplatz mit Spielplatz und Sitzgelegenheiten. Diese Begegnungszone ist am Altbach gelegen, heisst es im Baubeschrieb weiter.

Gemeindeammann zeigt sich erfreut

Den Namen «Ziegelhütte» trägt die neue Wohnsiedlung aufgrund der Geschichte. So wurde auf dem entsprechenden Grundstück Mitte des 19. Jahrhunderts eine Ziegelhütte für die Herstellung von Ziegeln und Backsteinen erbaut. Die Ziegelei wurde mit der Zeit um Stallungen und ein Wohnhaus erweitert. Ab 1972 domizilierte sich das Baugeschäft Müller an diesem Standort.

Andreas von Mentlen, Gemeindeammann von Wittnau. zvg

Gemeindeammann Andreas von Mentlen freut sich auf die Fertigstellung des Wohnparks und sagt:

«Die Überbauung am Dorfeingang trägt zu einer Steigerung der Attraktivität der Gemeinde bei und ist eine Verschönerung des Dorfbilds.»

In letzter Zeit, so von Mentlen, stelle man fest, dass es vermehrt Anfragen nach Bauland und Immobilien in Wittnau aufgrund der gestiegenen Preise in Frick und Gipf-Oberfrick gebe. Auch vor diesem Hintergrund sei die neue Wohnsiedlung positiv zu bewerten.