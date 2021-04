Baugesuch Eiken wächst weiter: 46 neue Wohneinheiten sind geplant Die Anton Giess AG plant im Mühlenareal den Bau von drei Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage für knapp zehn Millionen Franken. 38 Wohnungen sollen dort entstehen. Zudem entsteht auch am Blaienweg neuer Wohnraum. Dennis Kalt 17.04.2021, 05.00 Uhr

Im Mühlenareal in Eiken an der Schupfarterstrasse entstehen 38 Wohnungen. Bild: Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

An der Schupfarterstrasse in Eiken, unweit vom Volg, ragen die Bauprofile in den Himmel. Der Grund: Die Anton Giess AG plant im Mühlenareal den Bau von drei Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage. Daneben soll auch am Blaienweg neuer Wohnraum entstehen. Dort will die XRT Immobilien AG ein Mehrfamilienhaus und ein Zweifamilienhaus mit Autoeinstellhalle realisieren. Beide Baugesuche liegen seit Freitag auf der Gemeindeverwaltung öffentlich auf.