Reiselust steigert Nachfrage nach SBB-Tageskarten im Fricktal

Bahnverkehr Die Reiselust kehrt zurück – und beschert den Gemeinden wieder einen ordentlichen Absatz ihrer SBB-Tageskarten Coronabedingt verkauften die Gemeinden Frick und Rheinfelden zeitweise nur fünf Prozent ihrer Tageskarten. Mit Werten von über 70 Prozent im Mai scheint die Baisse überwunden. Münchwilen verlängert seine auslaufenden Sets nicht mehr. Der Grund: Nur etwa 10 bis 15 Prozent der Karten gingen an Einheimische. Thomas Wehrli 18.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Fricktal bieten aktuell 24 Gemeinden SBB-Tageskarten zum Preis von rund 40 Franken an. Last Minute gibt es die Karten sogar bereits ab 25 Franken. Dario Haeusermann / zvg

Die Reiselust ist bei den Fricktalern zurück. Dies zeigt eine Auswertung der AZ zum Verkauf von SBB-Tageskarten durch die Gemeinden Rheinfelden und Frick. Danach lag die Auslastung der beiden Tageskarten, welche die Gemeinde Frick verkauft, im Mai bei knapp 76 Prozent, im April sogar bei 85 Prozent. In Rheinfelden waren die sechs angebotenen Tageskarten im Mai zu 71 Prozent, im April zu 82 Prozent nachgefragt.

Die coronabedingte Baisse vom letzten Jahr, wo die Gemeinden zeitweise nur noch rund fünf Prozent der Tageskarten verkaufen konnten, ist damit überwunden und die Kurve nähert sich wieder den Werten vor Corona an, wo in Frick und Rheinfelden stets zwischen 80 und 100 Prozent der Karten verkauft wurden.

«Das Angebot wird in der Bevölkerung sehr geschätzt und auch sehr gut genutzt», sagt der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin. Nach den Lockdowns habe sich die Nachfrage jeweils rasch erholt und liege aktuell für die sechs Tageskarten bereits wieder bei knapp 95 Prozent.

Keine Änderungen im Angebot geplant

Änderungen am Angebot sind in Rheinfelden denn auch nicht geplant. Auch in Frick nicht. Gemeindeschreiber Michael Widmer sagt:

«Wir gehen davon aus, dass der Verkauf der Tageskarten mit der stark verbesserten epidemiologischen Lage in den nächsten Wochen wieder anzieht.»

Für die zweite Junihälfte gibt es in Frick bereits jetzt nur noch an drei Tagen Karten, im Juli sind alle Karten bereits an neun Tagen weg. An vier weiteren ist eine der beiden Karten verkauft. Ein ähnliches Bild bietet sich in Rheinfelden. Hier sind im Juni nur noch an vier Tagen Karten erhältlich, im Juli sind die Samstage bereits nahezu ausgebucht.

An der Auslastung lag es auch nicht, dass der Gemeinderat in Münchwilen entschieden hatte, vorerst keine Tageskarten mehr einzukaufen; die Gemeinde postete jeweils zwei Jahressets mit je 365 Karten à 14000 Franken. Die gute Auslastung zeigt auch ein Blick auf die Website der Gemeinde. Gerade noch für den 27. Juni ist am Nachmittag eine der beiden Karten erhältlich, der Rest ist weg. Und beim nächsten Klick am frühen Abend leuchtet auch der 27. Juni rot auf.

Dass der Gemeinderat die Ende Juni auslaufenden Sets nicht erneuert hat, lag laut Gemeindeschreiber Roger Wernli daran, dass nur etwa 10 bis 15 Prozent der Tageskarten an Einheimische ging; dies, obwohl Einheimische viel früher bestellen konnten als Auswärtige und dies, obwohl Auswärtige einen Fünfliber draufzahlen müssen.

Der Gemeinderat fand, er wolle die Steuergelder nicht vorab für Auswärtige ausgeben und strich den Posten. Das wiederum stiess an der letzten Gemeindeversammlung auf Kritik. «Es gab beide Sichten», sagt Wernli. Der Gemeinderat werde deshalb im Rahmen des Budgetprozesses nochmals prüfen, ob er die Tageskarten wieder ins Budget aufnimmt.

Einnahmen höher als ­Ausgaben in Rheinfelden

Ein Geschäft ist der Verkauf mit den Tageskarten nicht, vielmehr ein Service public», wie Michael Widmer sagt. Bei einem Verkaufspreis von 42 Franken müssen die Gemeinden 334 der 365 Karten verkaufen, damit eine schwarze Null resultiert. Das entspricht einer Auslastung von 91,5 Prozent.

In Rheinfelden resultierte in den letzten fünf Jahren laut Roger Erdin zwischen An- und Verkauf der Karten ein Einnahmenüberschuss von durchschnittlich 2000 Franken. Er sagt:

«Wenn wir das Coronajahr 2020 mit unterdurchschnittlicher Auslastung ausblenden, beträgt der Überschuss knapp 8000 Franken.»

In Frick schrieb man mit dem Verkauf der Karten von 2016 bis 2018 ein Plus von ein paar hundert Franken. 2019 ­resultierte ein kleines Minus von knapp 400 Franken. Im letzten Jahr dann sorgte Corona für einen Taucher; das Defizit lag bei 7600 Franken.

Nicht berücksichtigt sind bei diesen Kosten allerdings die Personalkosten. Eine Voll­kostenrechnung machen die Gemeinden nicht. Diese Arbeit ist es neben dem Defizit auch, die mehrere Fricktaler Gemeinden über das Tageskartenabgebot nachdenken liess. Eine der ­ersten war Gansingen, die über Jahre zwei Tageskarten anbot. Im Zuge der letztjährigen Budgetberatungen beschloss der Gemeinderat, das Angebot im Dezember einzustellen. Damals teilte der Gemeinderat mit:

«Hauptgrund dafür sind die jährlich zu verbuchenden Verluste.»

Aufgrund der Coronakrise war das Defizit auch in Gansingen im letzten Jahr nochmals massiv angestiegen. Enttäuscht hatte den Gemeinderat im Coronajahr zudem, dass die SBB den Gemeinden für die Lockdownzeit nicht entgegengekommen ist – im Gegensatz zu den GA-Besitzern. Und: Wie in Münchwilen und in vielen kleineren Gemeinden ging auch in Gansingen der Grossteil der verkauften Tageskarten nicht an Einwohner von Gansingen.

Am Anfang sogar per ­Rechnung verschickt

Ein Grossteil der Gemeinden versendet die Tageskarten, die an Auswärtige gehen. Die Portokosten schlagen viele Gemeinden dabei zwar auf den Preis drauf und verlangen oft zusätzlich eine kleine Bearbeitungsgebühr, allerdings deckt dies die Personalkosten kaum. Anfänglich, erinnert sich Roger Wernli, habe man die Tageskarten in Münchwilen sogar noch auf Rechnung verschickt. Er sagt:

«Da mussten wir dann auch noch den nicht bezahlten Rechnungen hinterherspringen.»

Mit dem Hinterherspringen ist zwar seit der Umstellung auf die neue Website Schluss; die Karten können – oder besser – konnten nur noch per Onlinezahlung gekauft werden. Ob es in Münchwilen im nächsten Jahr vielleicht doch wieder heisst: Der Kluge fährt mit Münchwilen im Zuge, wird sich weisen.

Wie sich auch die Zukunft der Gemeinde-Tageskarten weisen muss. Das Angebot führt die SBB noch sicher bis 2023 weiter. Danach prüft man neue Kooperationsmodelle für die Städte und Gemeinden. Es sind dann genau 20 Jahre her, dass die Gemeinde-Tageskarten eingeführt wurden. Pro Jahr werden in der Schweiz rund 1,5 Millionen Tageskarten verkauft. Im Fricktal bieten aktuell 24 Gemeinden Tageskarten an.