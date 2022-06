Nach Unfall: Badmeister über Gefahren im Schwimmbad

Hitzesommer Schlimmer Badeunfall weckt bei den Bademeistern Erinnerungen: «30 Sekunden später und das Meitli wäre ertrunken» Die Hitzewelle sorgt dafür, dass sich schweizweit die Badeunfälle häufen, teilweise mit tragischem Ende. Ein Happy End gab es in einer Baselbieter Badi, wo beinahe ein Bub ertrunken wäre, aber vom Bademeister gerettet werden konnte. Geschichten wie diese gehen auch den Bademeistern in der Region nah – und wecken Erinnerungen an eigene Erlebnisse. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Das Freibad Vitamare in Frick: Jeder sollte die Augen offen halten, damit nichts passiert, meint Chefbademeister Markus Bättig. Dennis Kalt (16. Juni 2022)

Es ist die Horrorvorstellung schlechthin beim Besuch einer Badi: Am Samstag ereignete sich in einem Baselbieter Gartenbad ein Unfall – wobei ein Siebenjähriger beinahe ertrunken wäre. Der Bademeister rettete und reanimierte ihn. Inzwischen ist der Bub über den Berg. Die Geschichte sorgte für grosse Schlagzeilen in den Zeitungen – und beschäftigt auch die Fricktaler Bademeister.

Markus Bättig ist Chefbademeister im Freibad des Vitamare-Freizeitzentrums in Frick. Er brennt für seinen Beruf, wie er selber sagt, und hat in seiner über 20 Jahren Berufserfahrung schon so einiges erlebt. In Frick ist er seit drei Jahren tätig und hatte tatsächlich schon brenzlige Situationen zu meistern. Und die bleiben besonders in Erinnerung.

Rettung in letzter Sekunde

«Vor zwei Jahren hatten wir ein Beinahe-Ertrinken», erzählt er. Ein kleines Mädchen, das im Nichtschwimmerbecken allein ohne Aufsicht war. «Es war viel los gerade und das Meitli war latent am Ertrinken. Ich konnte sie dann noch rechtzeitig aus dem Wasser holen, aber sie hatte schon Wasser eingeatmet. 30 Sekunden später und sie wäre ertrunken», so Bättig.

Ein Rettungswagen wurde gerufen, denn auch das Einatmen von chlorhaltigem Wasser kann gefährlich sein und der Lunge schaden. In diesem Fall gab es Entwarnung. Bei dem Vorfall zeigte sich vor allem, dass geschulte Beobachtungen wichtig sind. Bättig sagt:

Markus Bättig, Chefbademeister Vitamare-Freizeitzentrum in Frick. Dennis Kalt (2. Mai 2022)

«Die Kinder, die schreien und springen, interessieren mich weniger als die anderen.»

Ein weiterer Vorfall hatte gar nichts mit einer Wassergefahr zu tun. Bättig erinnert sich: «Ein kleines Kind hatte eine halbe Cervelat im Mund und konnte diese nicht runterschlucken. Es drohte zu ersticken, weshalb wir die Wurst rausreissen mussten.»

So gäbe es neben der Gefahr des Ertrinkens auch andere Unfallmöglichkeiten im Schwimmbad. Klassisch seien auch Schürfverletzungen von Stürzen auf rutschigem Boden, sagt Bättig.

Gefahren frühzeitig erkennen

Präventiv könne man eine Menge machen, meint Bättig und zählt Möglichkeiten auf, Gefahren frühzeitig zu erkennen und im Keim zu ersticken. Sieht er etwa kleine Kinder im Becken ohne Schwimmflügeli, werden sie umgehend aus dem Wasser geholt. Auch das ständige Beobachten der Badegäste sei eine Kernaufgabe des Bademeisters.

In Frick beaufsichtigen bis zu vier Bademeister gleichzeitig die Gäste. Aber auch die Böden der Becken müssen auf bereits untergegangenen Menschen inspiziert werden, erklärt der erfahrene Chefbademeister. Das Zirkulieren und Beobachten aus verschiedenen Blickwinkeln seien wichtig, denn die Sonneneinstrahlung kann dabei je nach Ort unterschiedlich wirken.

Die Bademeister nehmen die Eltern in die Pflicht

Das mit einem Sprungbecken und einem grossen Mehrzweckbecken ausgestattete Freibad in Möhlin verzeichnete in den letzten fünf Jahren keine Beinahunfälle in grösseren Dimension. Auch hier seien «Pflästerliunfälle» am häufigsten anzutreffen, so Bademeister Armin Wüst. Und dennoch meint er:

«Die grösste Gefahr sind Kleinkinder, die allein ums Becken laufen und nicht von den Eltern beachtet werden oder abgehauen sind.»

Die würden dann an die Hand genommen und zu ihren Eltern gebracht. Vom Gesetz her liegt die Verantwortung übrigens bei der Obhutsperson, also bei den Eltern.

Zu zweit würden sie am Becken immer ein Auge auf die Badegäste haben, sodass sie bei Auffälligkeiten gleich handeln können, sagt Wüst. «Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es aber nicht», sagt Markus Bättig. «Man kann nicht überall seine Augen haben.» In Reinach haben andere Badegäste reagiert und den Bademeister gerufen, der, dank seiner Ausbildung, das Kind reanimieren konnte.

