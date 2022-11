Bad Säckingen: AZ verlost Karten für Musical im Gloria Theater

Bad Säckingen «Traumfabrik» kehrt auf Bühne zurück – Freikarten der AZ für Erstvorstellung waren bereits nach wenigen Minuten vergeben Die Eigenproduktion des Bad Säckinger Gloria-Theaters «Tommy Tailors Traumfabrik» startet am 19. November in die neue Saison. Die AZ hat für die schnellsten Anruferinnen und Anrufer dreimal je zwei Eintrittskarten für die Vorstellung verschenkt – drei Fricktalerinnen haben Grund zur Freude. Dennis Kalt 17.11.2022, 05.00 Uhr

Am 19. November kehrt Tommy Tailor auf die Bühne des Gloria-Theaters zurück. Alexander Kaemmer/zvg

Ab dem 19. November darf im Gloria-Theater Bad Säckingen wieder geträumt werden. Das Musical «Tommy Tailors Traumfabrik» startet im Gloria-Theater in Bad Säckingen in seine nächste Saison.

Nach der Premiere der Eigenproduktion im Herbst 2020 brachte die Pandemie zwei Spielzeiten mit vielen Einschränkungen – und, wenn überhaupt – Vorstellungen vor nur kleinem Publikum. Nun hoffen Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt und der kaufmännische Geschäftsführer Alexander Dieterle auf eine störungsfreie neue Musicalsaison und Begeisterung im Zuschauerraum.

Der Kartenvorverkauf für das Musical «Tommy Tailors Traumfabrik» im Gloria-Theater Bad Säckingen läuft. Die Ticketpreise für die Erstvorstellung bewegen sich zwischen 50 und 110 Franken. Doch drei Fricktalerinnen samt Begleitung dürfen am Samstag gratis mit Tommy Tailor in die fantastische Welt «Immerwo» abtauchen und an der Seite des Protagonisten für das Überleben der Welt der Träume kämpfen.

Denn die AZ verloste für das Musical, das um 20 Uhr startet, je dreimal zwei Gratistickets. Musicalfreunde hatten am Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr die Möglichkeit, die Eintrittskarte zu gewinnen. Bereits wenige Sekunden nach 10 Uhr läutet denn auch schon das Telefon. Nur wenige Minuten später waren die sechs Tickets vergeben. Die Freude der drei Fricktaler Gewinnerinnen war gross.