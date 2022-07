Rund um die Uhr einkaufen: Münchwilen erhält eine Avec Box

«Avec Box» Der Wunsch des Ammanns geht in Erfüllung: Münchwilen erhält wieder einen Dorfladen – im Container Katzenfutter, Milch, Spaghetti oder auch Toilettenpapier: Besorgungen des täglichen Bedarfs können die Münchwilerinnen und Münchwiler wohl schon bald wieder im eigenen Dorf tätigen. Auf der Verwaltung liegt derzeit das Baugesuch für einen mobilen Verkaufscontainer der Kiosk-Betreiberin Valora auf. Dieser soll schon bald sieben Tage die Woche rund um die Uhr geöffnet sein. Nadine Böni Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Beim Einkauf in der «Avec Box» werden die Produkte mit einer App eingescannt und am Schluss auch gleich so via hinterlegte Kreditkarte bezahlt. Severin Bigler (Urdorf, 2. Juli 2021)

Es ist noch kein Jahr her, da äusserte Bruno Tüscher, Gemeindeammann von Münchwilen, im Interview mit dieser Zeitung indirekt einen Wunsch: «In Münchwilen vermisse ich einen kleinen Dorfladen, um Alltägliches zu besorgen.» Der letzte Detaillist im Dorf schloss 2006 für immer. Tüscher fügte im Interview an: «Es dürfte jedoch sehr schwierig sein, ein solches Angebot aufzubauen.»

Nun könnte der Wunsch nach dem Dorfladen trotzdem bald in Erfüllung gehen: Auf der Münchwiler Bauverwaltung liegt seit dieser Woche nämlich ein Baugesuch für den Bau eines Containers auf. Und es wird nicht irgendein Container, sondern ein mobiler Verkaufscontainer.

Der Container ist rund um die Uhr in Betrieb

Dahinter steckt die Schweizer Kiosk-Betreiberin Valora. Sie war im April 2019 das erste Unternehmen in der Schweiz, das mit der sogenannten «Avec Box» einen autonomen Convenience-Store lanciert hat. «Valora ist in der ganzen Schweiz punktuell auf Gemeinden zugegangen und hat sich nach deren Interesse für die «Avec Box» erkundigt – so auch im Fall von Münchwilen», sagt Sprecher Martin Zehnder.

Das Konzept ist dabei überall gleich: In der «Avec Box» können Kundinnen und Kunden von Montag bis Sonntag rund um die Uhr einkaufen. Zutritt, Einkauf und Bezahlung erfolgen dabei über die «Avec»-App auf dem Smartphone. «Sie ist gewissermassen der persönliche Ladenschlüssel der Kundinnen und Kunden», heisst es bei Valora. Mit der App gelangen die Kundinnen und Kunden in den Laden, können dort die Produkte, die sich kaufen möchten, direkt einscannen und anschliessend auch bezahlen.

Die Box wird aus Holz erstellt und soll für rund 500 Produkte des täglichen Bedarfs Platz bieten. Bild: zvg/Valora

In der Münchwiler «Avec Box» werden rund 500 Produkte des täglichen Bedarfs angeboten. «Dabei handelt es sich um Lebensmittel, aber auch Non-Food-Artikel, die im Haushalt gebraucht werden wie beispielsweise Hygieneartikel», so Zehnder. Die Box wird aus Holz erstellt und über eine Verkaufsfläche von rund 24 Quadratmetern verfügen.

Eröffnung noch in diesem Jahr möglich

Das Baugesuch liegt noch bis am 29. Juli auf der Bauverwaltung öffentlich auf. Gebaut werden soll der Container auf dem Wendeplatz Dorfstrasse. Die Gemeinde stellt diesen der Valora zur Verfügung. Zum Zeitplan könne Valora derzeit noch keine Angaben machen, «da das Baugesuch erst gerade aufgelegt wurde», wie Zehnder sagt.

Dass es durchaus schnell gehen kann, zeigt ein Blick in die Zürcher Gemeinde Seuzach. In deren Ortsteil Oberohringen lag im August 2021 ebenfalls ein Baugesuch für eine «Avec Box» auf, schon im Dezember des gleichen Jahres wurde sie eröffnet. Gut möglich also, dass auch die Münchwilerinnen und Münchwiler schon bald wieder im eigenen Dorf einkaufen können – und der Wunsch des Ammanns in Erfüllung geht.

«Ich bin sehr erfreut darüber, dass das Dorf mit der Box wieder eine Einkaufsmöglichkeit erhält», sagt Tüscher. In den vergangenen Tagen sei es immer wieder ein Thema gewesen, dass ein Laden im Dorf fehle. «Nun hoffen wir, dass das Konzept bei der Bevölkerung ankommt und das Angebot gut genutzt wird.»

