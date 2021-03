Auswanderer Wie eine Aargauerin die Coronakrise in Afrika erlebt: «Produkte gehen nun öfters aus» Nadja Levson aus Frick arbeitet seit 2017 für «Extending Hope» in Malawi. Wie erlebt sie in Afrika die Coronakrise? Anders als in der Schweiz ist hier die Situation derzeit entschärft. Allerdings fehlen Produkte des täglichen Bedarfs oder sind teurer als sonst. Und es gab Demonstrationen – auch wegen der Kapazitätsbeschränkung in den Bussen. Thomas Wehrli 13.03.2021, 05.00 Uhr

Nadja Levson mit ihren Kindern und ihrem Bruder Jan Bachmann. Levsons Mann war unterwegs, als das Foto aufgenommen wurde. Zvg / Aargauer Zeitung

Die Schweiz debattiert aktuell einmal mehr über das richtige Tempo beim Ausstieg aus dem Lockdown. In den Gesprächen mit Fricktalern merkt man: Die Coronamüdigkeit ist hoch; alle sehnen sich nach einem normalen Leben. Doch wie geht es Fricktalern, die im Ausland leben? Wie erleben sie die Coronakrise vor Ort?

Nadja Levson aus Frick lebt seit Juli 2017 in Blantyre, einer Stadt mit rund 800'000 Einwohnern in Malawi, einem Binnenstaat in Südostafrika. Levson arbeitet bei «Extending Hope», einer überkonfessionellen und regierungsunabhängigen Entwicklungsorganisation. Sie leitet die Schule und ist für die Lehrerausbildung zuständig.

Wie ist die Coronasituation aktuell vor Ort?

Nadja Levson: Die Situation hat sich entschärft. Es gibt nur noch wenige Hospitalisierungen pro Tag und auch die Todesfälle pro Tag sind nun im einstelligen Bereich.

Welche Massnahmen gelten und wie sehr schränken diese Sie selber ein?

Man muss im öffentlichen Raum Masken tragen. Ansonsten ist alles möglich. Auch die Schulen sind seit dem 22. Februar wieder offen. Abgesehen vom Maskentragen und Abstandhalten fühle ich mich nicht mehr eingeschränkt.

Wie steht es mit der Versorgung?

Es gibt Einschränkungen, die durch Massnahmen anderer Länder ausgelöst wurden. So werden die meisten Produkte im Supermarkt importiert. Solche Produkte gehen nun öfters aus – etwa Müesli oder Haarbürsten –, andere Produkte sind teurer geworden, so Abwaschmittel und Toilettenpapier. So wird unser Menuplan und das Haushaltsbudget eingeschränkt.

Wie gehen die Leute in Blantyre mit Corona um?

Es gibt Leute, die sehr vorsichtig sind und Angst vor einer Ansteckung haben. Viele nehmen es aber auch locker und tragen die Masken nur, weil man muss.

In der Schweiz gibt es immer wieder Demonstrationen gegen die Coronapolitik. Wie ist das bei Ihnen?

Er gab auch mehrere Demonstrationen gegen die Massnahmen der Regierung. Vor allem wegen der Schulschliessungen und der Reduktion der erlaubten Anzahl Personen in den Minibussen; diese dürfen maximal 60 Prozent der normalerweise erlaubten Passagiere befördern.

Weshalb wurde gegen die Kapazitätsbeschränkung demonstriert?

Die Minibussen sind die einzige Transportmöglichkeit für Leute, die kein Auto haben. Finanziell waren die Massnahmen zudem nicht umsetzbar, weil es keinen finanziellen Ausgleich gibt. Die Regierung ging nicht auf die Anliegen ein.

In der Schweiz spürt man eine grosse Coronamüdigkeit und die Rufe nach Lockerungen werden lauter. Wie ist es bei Ihnen?

Da wir momentan nur sehr wenige Einschränkungen haben, gibt es auch kaum mehr kritische Stimmen.

In der Schweiz liegt das Freizeitleben derzeit lahm. Wie ist das bei Ihnen? Was ist noch möglich?

Wir leben und arbeiten mit der Bevölkerungsschicht in Malawi, die ausser Kirche am Wochenende und Besuche kaum ein Freizeitleben kennt. Deshalb hat sich in diesem Bereich nichts geändert. Es gibt keine Kontaktbeschränkung, die wäre auch nicht umsetzbar.

Wie verbringen Sie selber die Zeit?

Arbeiten, Haushalt, Familie. Letztes Wochenende machten wir nach längerer Zeit wieder einmal einen Ausflug zum Nationalpark mit Mittagessen im Restaurant und Schwimmen im Pool.

Was fehlt Ihnen derzeit am meisten?

Die Gesichtsmimik der Leute, Schüler und Lehrpersonen zu sehen und damit zu kommunizieren. Wenn ich jemanden anlächle, komme ich mir komisch vor, weil die andere Person es ja gar nicht sehen kann.

Wie stark erschwert Corona die Arbeit von «Extending Hope»?

Wir haben grössere finanzielle Ausgaben für die Schutz- und Hygienemassnahmen. Ansonsten laufen die Arbeiten seit der Beendigung des Lockdowns ziemlich normal weiter.

Hilfe zur Selbsthilfe «Extending Hope» ist eine überkonfessionelle und regierungsunabhängige Entwicklungsorganisation mit Fokus auf Malawi. Der Binnenstaat liegt in Südostafrika. Die Organisation wurde 2011 in Frick gegründet und hat seither schon über tausend Menschen in Seminaren und Ausbildungen geholfen und begleitet. «Extending Hope» will Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Die Organisation arbeitet mit lokalen und internationalen Experten in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Jugend und Sport, Ökonomie und Wirtschaft zusammen. Das Konzept basiert dabei auf «vier Pfeilern der Hoffnung», wie die Organisation schreibt: Gesundheit, Lebensgrundlagen und Ernährungssicherheit, Bildung sowie Jugend und Sport. In allen Bereichen bietet die Organisation Hilfestellungen und hat Angebote. Ein Schwerpunkt bildet dabei die Bildung. So betreibt «Extending Hope» seit 2017 eine eigene Schule in einem Aussenquartier von Blantyre. Die Schule wird von Nadja Levson geleitet, die aus Frick stammt und ausgebildete Oberstufenlehrerin ist. «Ihr Ziel ist es, Schüler und Lehrer gemeinsam zu fördern und so in der kleinen eigenen Schule eine Grundlage für eine gute Schulbildung zu schaffen», schreibt «Extending Hope».

Wie sieht die Situation in der Schule aus?

Seit der Wiederöffnung haben wir viele neue Kinder. Einige kommen von der staatlichen Schule, weil die Lehrpersonen nach der Schulschliessung ohne einen grosszügigen Risikozuschlag nicht unterrichten wollten.

Was benötigen Sie derzeit am Dringendsten?

Geld, um unser Schulhaus fertig bauen zu können. Die Mauern des oberen Stocks werden gerade gebaut. Benötigt werden noch Gelder für das Dach und den Innenausbau.

Wenn jemand aus der Schweiz helfen möchte: Wie kann er das?

Auf unserer Website findet man Informationen zur Mitarbeit, zu Besuchen vor Ort oder zum Spenden. 100 Prozent der Spenden werden für die Projekte in Malawi eingesetzt.

Gibt es Ausländer und Touristen vor Ort?

Ausländer ja, Touristen kaum. Viele scheuen die momentanen Unsicherheiten beim Reisen und die zusätzlichen Auflagen wie Coronatests.

Wie stark sind die Restriktionen für Touristen?

Restriktionen für Touristen gibt es ausser dem Maskenobligatorium keine.

Wenn jemand aus der Schweiz nach Malawi reisen möchte. Was raten Sie ihm?

Man muss am Flughafen sicher mehr Geduld und Nerven haben. Die Wartezeiten sind länger, weil die Airlines bei allen Passagieren die Einhaltung der Einreiseregeln für das Destinationsland überprüfen müssen. In den Flugzeugen hingegen hat man mehr Platz und kann so komfortabler reisen.

Wie halten Sie aktuell den Draht zu ihren Bekannten im Land?

Da es keine Kontaktbeschränkungen gibt, besuchen wir uns schon. Wir sind einfach vorsichtiger und bleiben eher zu Hause, wenn jemand erkältet ist.

Wie halten Sie Kontakt zu Freunden und Verwandten in der Schweiz?

Per Whatsapp oder Zoom.

Von den Gesprächen mit den Bekannten in der Schweiz: Welchen Eindruck haben Sie vom derzeitigen Leben in der Schweiz?

Es ist sicher eine Erleichterung, dass seit dem 1. März die Geschäfte wieder offen sind.