Auswanderer Die Coronapandemie wirbelte die Reisepläne der Fricktaler Weltumsegler gehörig durcheinander Köbi Brem und Pia Koch segeln seit 2018 rund um die Welt. Aktuell sind sie in Kuba. Die Fröhlichkeit, die für das Land legendär ist, ist der Sorge um Essen und Gesundheit gewichen. Köbi Brem berichtet darüber, wie er die Coronakrise in Kuba erlebt – und wohin es gehen soll, wenn es Corona erlaubt. Thomas Wehrli 20.02.2021, 05.00 Uhr

Köbi Brem und Pia Koch segeln seit 2018 rund um die Welt. Aktuell sind sie in Kuba. Zvg / Aargauer Zeitung

Die Coronapandemie hat das Leben im Fricktal in den letzten Monaten radikal verändert. Online-Meetings statt Treffen; Take-away statt Restaurantbesuch; Fernsehabend statt Kinobesuch. Je länger die Pandemie und der damit verbundene Lockdown anhält, desto heftiger wird die Kontroverse, welche Massnahmen richtig sind.

Der Bundesrat hat am Mittwoch erste (zaghafte) Lockerungen auf den 1. März angekündigt. Die Reaktionen blieben nicht aus. Die einen protestieren, sprechen von Rechtsbruch und Bevormundung und fordern das sofortige Ende der Lockdowns. Die anderen warnen vor einer dritten Welle, wenn die Massnahmen zu schnell gelockert werden.

Wie gehen andere Länder mit der Coronakrise um? Die AZ fragt dazu Auswanderer aus dem Fricktal, welche Massnahmen bei ihnen gelten, wie die Menschen damit umgehen – und wie sie die Massnahmen in der alten Heimat beurteilen.

Raphael Schmid, der seit fünf Jahren in Sidney lebt, sagte im Interview zu seiner Einschätzung der Massnahmen in der Schweiz:

«Ich habe den Eindruck, dass die unterschiedlichen Massnahmen verwirrlich und der Akzeptanz nicht förderlich sind.»

Es falle ihm auf, dass in der Schweiz die zahlreichen Experten, die Regierung und die Wirtschaft nicht am gleichen Strick ziehen. «Aus der Ferne betrachtet, hat man den Eindruck, dass es eher darum geht, andere Meinungen zu bekämpfen, statt gemeinsam nach einheitlichen und sinnvollen Lösungen zu suchen.»

Köbi Brem (60) und Pia Koch (63) haben sich im Sommer 2018 ihren grossen Lebenstraum erfüllt: Sie haben die vier Wände in Wölflinswil, wo Köbi Brem lange Gemeindeammann war, mit dem Leben an Bord eingetauscht. Seither segeln sie mit ihrer Segelyacht «Lupina» rund um die Welt. Aktuell ankern sie mit «Lupina» vor Kuba.

Wie ist die Coronasituation aktuell in Kuba?

In Kuba ist die Covid-Lage im Vergleich zu anderen Staaten sehr gut unter Kontrolle und wir fühlen uns sicher hier.

Welche Massnahmen gelten aktuell?

Je nach Region und der dort vorhandenen Fälle sind die Massnahmen angepasst und reichen von blossem Tragen von Masken bis zu rigorosem Lockdown. Jetzt sind wir gerade in Cayo Largo und es gibt fast keine Einschränkungen.

Wie gehen die Leute mit der Coronapandemie um?

Die Leute hier sind extrem diszipliniert: Jeder trägt eine Mundmaske. Vom kleinsten Kind bis zum ältesten Greis. Sogar im eigenen Haus, auf den Ackerfeldern oder im Auto. Andere Massnahmen, wie Distanz halten oder Hände regelmässig waschen, werden eher selten eingehalten, einfach, weil die Möglichkeiten dazu nicht überall vorhanden sind.

In der Schweiz spürt man eine grosse Coronamüdigkeit und die Rufe nach Lockerungen werden lauter. Wie ist es bei Ihnen?

Man spürt, die Menschen haben Angst. Deshalb halten sie sich an die Massnahmen, die der Staat vorschreibt. Möglicherweise ein Grund, warum die Welle in Kuba sehr flach geblieben ist.

In der Schweiz liegt das Freizeitleben derzeit lahm. Wie ist das bei Ihnen?

Sämtliche touristischen Attraktionen sind im Moment geschlossen. Es gibt überhaupt praktisch keine Touristen. Auch gilt wie in der Schweiz ein Verbot von grösseren Menschenansammlungen. Kuba ist berühmt für die Musiklust und die Fröhlichkeit seiner Leute. Die Strassenmusiker sind verstummt, und die Fröhlichkeit hat der Sorge um Essen und Gesundheit Platz machen müssen.

Wie verbringen Sie selber die Zeit?

Wir sind viel auf und um unser Boot. Öffentliche Transportmittel versuchen wir zu meiden. Wir geniessen aber nach wie vor den Kontakt zur Bevölkerung. Mit den nötigen Hygienemassnahmen, Masken und Distanz einhalten geht das ohne Risiko. Masken haben wir übrigens beim Start unserer Reise vor bald drei Jahren etwa 200 Stück in unsere Bordapotheke eingelagert. Das hilft uns jetzt.

Ist Segeln derzeit noch möglich?

Ja, hier in Kuba ist das Segeln uneingeschränkt möglich. Überall aber, wo wir mit dem Schiff anlanden, wird unsere Temperatur gemessen und wir werden zu unserem Gesundheitsstand befragt.

Können Sie auch von Land zu Land segeln?

Das internationale Segeln ist sehr stark eingeschränkt. Jedes Land hat seine eigenen Vorschriften und es ist immer schwierig, sich über die geltenden Massnahmen, die laufend ändern, informiert zu halten. Die meisten Länder verlangen heute einen neueren PCR-Test oder gar 14 Tage Quarantäne.

Dann hat Ihnen Corona einen Strich durch die Reiserechnung gemacht?

Oh ja, sehr! Unser Segelplan wurde ziemlich über den Haufen geworfen. Wir wären nun im Pazifik, aber gerade hat Frankreich angekündigt, dass Französisch Polynesien bis auf weiteres geschlossen bleibt. Also werden wir wohl noch einige Zeit hier in Zentralamerika segeln.

Wohin geht es als Nächstes, wenn es Corona erlaubt?

Am Wochenende geht es südwärts. Eigentlich wollen wir als Nächstes nach Grand Cayman. Von da haben wir aber die Einreisebewilligung noch nicht erhalten. Wenn diese bis Samstag nicht kommt, segeln wir direkt durch bis nach Panama.

Was vermissen Sie am meisten?

Hier in Kuba vermissen wir die Strassenmusiker, die spontanen Feste. Auch konnten wir kein einziges Museum besuchen.

Aber das Wetter stimmt.

Ja, bei uns herrschen sommerliche Temperaturen um die 30 Grad tagsüber.

Gibt es Touristen vor Ort?

Seit einigen Wochen ist die Einreise für Touristen nach Kuba wieder möglich. Aber es gibt praktisch keine. Ausser die speziellen Einreisebedingungen gibt es für Touristen keine anderen Einschränkungen wie für die Einheimischen.

Wenn jemand aus der Schweiz Sie besuchen möchte. Was raten Sie ihm?

Reisen ist wieder möglich, allerdings braucht man viel mehr Zeit. Gewisse Länder sind gut erreichbar und auch die Covid-Situation ist einigermassen im Griff. Wir hoffen, dass wir in Panama für die Kanaldurchfahrt einige helfende Hände einfliegen können.

Wie halten sie aktuell den Draht zu ihren Bekannten/Freunden, die Sie unterwegs treffen?

Mit den Freunden, die wir unterwegs gewonnen haben, pflegen wir über Internet in Kontakt. Mit einem Boot haben wir sogar begonnen, uns regelmässig über Kurzwellenfunk auf dem Laufenden zu halten.

Wie halten Sie Kontakt in die Schweiz?

Da hat sich eigentlich durch Covid nichts verändert. Wir bleiben über Internet – Chat, Video, E-Mail und so weiter – in Kontakt.

Von den Gesprächen mit den Bekannten in der Schweiz: Welchen Eindruck haben Sie vom derzeitigen Leben in der Schweiz?

Wir merken, es gibt zwei Lager: Die einen, die sich Sorge machen und Covid ernstnehmen. Dann gibt es diese, die nicht an seine Gefährlichkeit glauben und sich über die Massnahmen beschweren. Wir gehören zur ersten Gruppe.