Kaisten: Pro Natura baut acht Amphibientümpel auf einen Schlag

In einem Projekt setzt sich die Naturschutzorganisation für den Erhalt von Gelbbauchunke und Fadenmolch ein. Hierzu sollen brachliegende Flächen unter Hochspannungsmasten zum Anlegen von Feuchtgebieten in verschiedenen Regionen genutzt werden – unter anderem auch in Kaisten.

Dennis Kalt 14.05.2022, 05.00 Uhr