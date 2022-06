Sonderregel verlängert: Grenzgänger dürfen weiter ins Homeoffice

Eigentlich hätten Mitarbeitende mit Wohnsitz im Ausland ab Juli gesetzlich wieder grösstenteils in ihre Büros zurückkehren müssen – nun aber wird die Ausnahmeregel einmal mehr verlängert. Für die Zeit ab 2023 wird gar an einer dauerhaften Lösung gearbeitet. Das freut viele Unternehmen in Grenznähe, die auf die deutschen Pendlerinnen und Pendler angewiesen sind.

Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr