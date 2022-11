Neuer Schulpavillon der Primarschule Anglikon wurde eingeweiht

Anglikon «Was lange währt, wird endlich gut»: Zusammenhalt und positive Stimmung führten zum neuen Schulpavillon Nach einigen Hindernissen konnte am Samstag der neue Schulpavillon der Primarschule Anglikon eingeweiht werden. Die Schülerinnen und Schüler werden darin bereits unterrichtet und fühlen sich dort wohl. Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 06.11.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Samstag wurde der neue Schulpavillon in Anglikon eingeweiht. Verena Schmidtke

Es war ein steiniger Weg, bis Einwohnerrat Mika Heinsalo und Vizeammann Thomas Burkard am Samstag gemeinsam mit Eltern, Lehrerschaft sowie Schülerinnen und Schülern den neuen Schulpavillon einweihen konnten.

Nun waren die Beteiligten sichtbar froh, dass das Containerprovisorium, dessen Aufbau gleich nach den Sommerferien begonnen wurde, endlich für den Unterricht nutzbar ist. Während die Erwachsenen noch über die vorausgegangenen Probleme sprachen, freuten sich die Kinder, ihren Eltern die neuen Schulräume zeigen zu können. Die 9-jährige Jasmin erzählte aufgeregt noch vor dem offiziellen Teil des Anlasses:

«Wir werden seit Montag im neuen Schulpavillon unterrichtet. Es ist richtig gut geworden und gefällt uns.»

Oben sei die vierte Klasse, unten die dritte Klasse. Gruppenräume hätten sie auch, so Jasmin.

Die Atmosphäre in den neuen Klassenräumen ist angenehm. Verena Schmidtke

Ein Blick in den hellen Vorraum des Schulraumes zeigte lauter aufgereihte Schuhe auf einer Bank. Bevor es zur Besichtigung der provisorischen Räumlichkeiten ging, begrüssten Vizeammann Thomas Burkard und Einwohnerrat Mika Heinsalo die Anwesenden.

Schulkinder freuen sich über neue Klassenräume

Zufrieden mit dem neuen Schulpavillon zeigte sich auch Thomas Burkard, dieser wirke alles andere als provisorisch, merkte er an und führte aus:

«Die Klassenräume sind hell, freundlich und dabei modern.»

Zudem sei das Vorhaben im Kreditrahmen von einer Million Franken geblieben.

Einwohnerrat Mika Heinsalo (vorn) und Vizeammann Thomas Burkard bei der Einweihung. Verena Schmidtke

Während des Rundgangs durch den Schulpavillon konnten sich die Besucherinnen und Besucher von der gelungenen Umsetzung selbst überzeugen. Die Begeisterung der Schulkinder über ihre neuen Klassenräume sprach sicher für den grossen Einsatz, den die Umsetzung des Projektes erfordert hatte.

Einige Hindernisse mussten überwunden werden

In seiner Ansprache schilderte Einwohnerrat Mika Heinsalo, dass es bis zur Einweihung einige Hindernisse zu überwinden galt. «Im Juni 2019 haben Einwohnerrat Hans-Rudolf Meyer und ich die Motion beim Wohler Rat eingereicht», berichtete er. In dieser sei es darum gegangen, dass die Primarschule bis zur vierten Klasse in Anglikon verbleiben solle. Eine Petition mit 1000 Unterschriften habe das unterstützt.

Zur Einweihung kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Verena Schmidtke

Bekanntlich habe der Gemeinderat das anders gesehen. Die Schulkinder hätten ab der dritten Klasse im Bünzmatt-Schulhaus unterrichtet werden sollen, da die Primarschule im Ortsteil Anglikon über zu wenig Platz verfügte.

Kundgebung mit gut 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Einwohnerrat Heinsalo dazu: «Da unserer Hoffnung nicht entsprochen wurde, gab es vor einem Jahr eine wirkungsvolle Kundgebung. Gut 100 Leute mit Plakaten hatten sich dafür zusammengefunden, um die Wichtigkeit unseres Anliegens zu unterstreichen. Und wir hatten Erfolg.» Im März 2022 sei der Kreditantrag für das Provisorium mit grosser Mehrheit angenommen worden.

Der Aufbau des Containerprovisoriums habe sich aufgrund weltweiter Engpässe in der Baubranche um einige Monate verzögert, doch mit dem Einsatz von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern habe auch dieses Hindernis bewältigt werden können. «Danke an alle, die unser Vorhaben mitgetragen haben, die Unterstützung war Weltklasse. Es gibt da ein passendes Sprichwort», bekundete Mika Heinsalo:

«Was lange währt, wird endlich gut.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen