Dauerparkieren im Fricktal: ein lästiges Thema für die Gemeinden

Ärgernis Dauerparkieren: Zwischen Illegalität und Grauzone – so gross ist das Problem in den Fricktaler Gemeinden Nachts steht so manch ein Auto in der Laufenburger Altstadt gemäss Parkierungsreglement illegalerweise in der Blauen Zone – gebüsst wird jedoch grossmehrheitlich nicht. Auch andere Gemeinden beklagen Probleme – auch weil einige den Firmenwagen mit nach Hause nehmen und die öffentlichen Parkierflächen beanspruchen. Dennis Kalt 17.03.2022, 05.00 Uhr

Gegen Dauerparkierer auf dem Gemeindehausparkplatz hat die Gemeinde Gansingen ein entsprechendes Schild aufgestellt. dka (20. Oktober 2021)

Knapp 50’000 Fahrzeuge sind im Fricktal unterwegs. Kantonsweit weist der Bezirk Laufenburg mit 646,6 Fahrzeugen pro 1000 Einwohner die höchste Dichte auf. Da verwundert es nicht, dass sich so manche Gemeinderäte im oberen Fricktal über das Dauerparkieren auf öffentlichem Grund enervieren.

Ein Beispiel hierfür ist etwa die Gemeinde Gansingen. Dort sah sich der Gemeinderat gezwungen ob des regelmässigen Dauerparkierens auf den öffentlichen Flächen, entsprechende Verbotsschilder aufzustellen. Die Situation verbesserte sich danach teilweise.

Stadt will Parkierungsregime neu ausrichten

Grössere Gemeinden versuchen das Problem des Dauerparkierens mit einem entsprechenden Parkreglement einzudämmen. Etwa die Stadt Laufenburg, in der für Dauerparkieren am Tag und in der Nacht ein Zonenparkverbot gilt. Trotzdem sagt Stadtschreiber Marco Waser:

«Unter anderem wird in der Altstadt täglich Dauerparkieren verzeichnet.»

Das Problem: Da die öffentlichen Parkplätze in der Altstadt sich in der Blauen Zone befinden, darf von Montag bis Samstag je von 8 bis 18 Uhr mit Parkscheibe für eine Stunde kostenlos geparkt werden. Bei einer Ankunftszeit zwischen 19 Uhr und 7 Uhr müsste eigentlich die Parkscheibe nicht angebracht werden.

Dauerparkverbot vielen Ortsunkundigen nicht bekannt

Gleichzeitig gilt aber gemäss Reglement das Zonenparkverbot für Dauerparkieren. Jedoch fehlt vor Ort die entsprechende Signalisation, sodass das Verbot Ortsunkundigen nicht bekannt ist. Waser sagt:

«Dies hat zur Folge, dass die Dauerparkierer in der Altstadt sich in einer Grauzone befinden und ab 19 Uhr mehrheitlich nicht gebüsst werden; tagsüber selbstverständlich schon.»

So ist denn auch gemäss Waser nachts beim Parkieren in der Altstadt das Motto: «Der Schnellere ist der Geschwindere.» Dies werde einerseits von Anwohnenden, die länger arbeiten, als unfair betrachtet, da die Parkplätze relativ schnell vergriffen seien und sie so weniger von der Grauzone profitierten. Andererseits fehlten der Stadt Gebühreneinnahmen, da das Ausnutzen der Grauzone kostenpflichtigen Parkplatzangeboten vorgezogen werde. Deshalb werde eine Neuausrichtung des Parkierungsregimes und eine Überarbeitung des Parkierungsreglements angestrebt.

In der Laufenburger Altstadt werden illegale Dauerparkierer tagsüber gebüsst, nachts grossmehrheitlich nicht. Andrea Worthmann

Auch in Rheinfelden ist Dauerparkieren ein Thema, allerdings vorwiegend in den Quartieren auf den Gemeindestrassen und weniger im Stadtzentrum. Denn dort werden die Parkräume mehrheitlich mit Schrankenanlagen bewirtschaftet, so Stadtschreiber Roger Erdin.

Engpässe in bestimmten Gebieten

Alles in allem funktioniere die Dauerparkierung mittels Parkkarten und Registrierung der Autonummer sehr gut. Erdin sagt:

«Es kommt gelegentlich vor, dass die Parkdauer ohne entsprechende Bewilligung überschritten wird, was eine Ordnungsbusse zur Folge hat.»

Gross in Kaiseraugst seien die Probleme noch nicht, sagt Daniel Sonderegger, Leiter der Einwohnerdienste. «Aber es ist schon vermehrt festzustellen, dass Private mehrere Fahrzeuge haben und dann den öffentlichen Grund beanspruchen.» Auch dass Firmenfahrzeuge nach Hause mitgenommen werden, beanspruche oft die öffentlichen Parkierflächen. So könne es zu gewissen Tageszeiten zu Engpässen in bestimmten Gebieten kommen.

Aufforderung zum Lösen einer Bewilligung

Aktuell sind in der Gemeinde Kaiseraugst rund 220 gültige Bewilligungen für das Dauerparkieren im Umlauf. «Wer illegal parkiert oder keine Bewilligung hat, wird gebüsst». Nötigenfalls würden Fahrzeughalterinnen und -halter angeschrieben und bei regelmässigem Abstellen auch aufgefordert, eine Bewilligung zu lösen.

Als Dauerparkieren gilt in Frick «das regelmässige und dauernde Abstellen eines Fahrzeugs während dreier oder mehr Tagen an mehr als vier Tages- oder Nachtstunden». Erforderlich, um festzustellen, ob es sich um einen Fall von Dauerparkieren handle, seien systematische Kontrollfahrten im Gemeindegebiet, auf denen die parkierten Fahrzeuge erfasst würden. «Aus diesem Grund ist damit eine private Firma betraut, nicht die Polizei», sagt Gemeindeschreiber Michael Widmer.

