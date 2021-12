Monika Weiss aus Sulz backt leidenschaftlich Guetzli

Advent Im Rekordjahr waren es eine halbe Tonne Guetzli: Für Monika Weiss ist Backen wie Hypnose In der Adventszeit glüht auf dem Hof von Monika und Urs Weiss in Sulz der Ofen. Mehrere hundert Kilo Guetzli backt Monika Weiss jedes Jahr – und verschickt diese teilweise in die ganze Schweiz. Kein Wunder, kennt sie sämtliche Tricks und Kniffs, wie die Leckereien besonders gut gelingen. Und: Wie die Vorweihnachtszeit ohne Stress genossen werden kann. Hans Christof Wagner 10.12.2021, 05.00 Uhr

In der Adventszeit hat Guetzli-Bäckerin Monika Weiss aus Laufenburg-Sulz alle Hände voll zu tun – hier entstehen Mailänderli. Hans Christof Wagner (9. Dezember 2021)

Monika und Urs Weiss sind das ganze Jahr über ein eingespieltes Team. Aber so nah wie jetzt, in der Vorweihnachtszeit, kommen sich die beiden während der Arbeit auf dem Hof sonst wohl nie. Dann stehen sie Schulter an Schulter in der hofeigenen Backstube. Wobei die Rollenverteilung klar ist, wenn Urs Weiss sagt: «Sie ist die Chefin, ich bin der Assistent.»

Sie sticht aus, er pinselt an

Auf die Mailänderli bezogen, die gerade auf dem Backplan stehen, heisst das: Sie sticht aus, er pinselt an. Wenn sie den auf acht Millimeter ausgewalzten Teig aussticht, dann hat Monika Weiss Spezialausstecher – eine Sonderanfertigung exklusiv für sie – in der Hand und damit gelingt das kinderleicht und wie im Akkord. Urs Weiss kommt kaum nach mit dem Pinseln. Aber er sagt:

«Ich halte mich gerne bei meiner Frau in der Backstube auf. Ich bin nicht hier, weil ich das müsste.»

Ausstechen spezial: So bereitet Monika Weiss ihre Mailänderli vor. Aargauer Zeitung

Die hofeigene Guetzli-Produktion ist inzwischen, rund 15 Jahre nach den ersten kleinen Anfängen, zu einem wichtigen Betriebszweig der Familie Weiss geworden. 470 Kilo haben sie 2019 produziert – Rekord. Aber so viele Guetzli müssen es für die beiden nicht jedes Jahr sein. Monika Weiss ist Bäckerin mit Leidenschaft, hat das sogar gelernt. Und doch sagt sie:

«Meine Guetzli sind alle Handarbeit und dabei soll es auch bleiben.»

Sechs eher klassische und traditionelle Sorten hat Monika Weiss im Angebot: Zimtsterne, Kokosmakronen, Spitzbuben, Brunsli, Mailänderli und Anis-Chräbeli. Es gibt sie in der glutenfreien Variante und in der mit Weizenmehl. Die glutenfreien Sorten verschickt sie inzwischen in die ganze Schweiz. Angefangen hat sie damit allerdings, weil sie und eine ihrer Töchter selbst eine Unverträglichkeit haben.

Beim Guetzli-Backen sind Monika und Urs Weiss ein eingespieltes Team. Hans Christof Wagner

Bis zu 470 Kilo – bei solchen Guetzli-Mengen helfen Monika Weiss eine ganze Reihe Maschinen, angefangen vom Teigrührer bis hin zur Ausrollmaschine Baujahr 1962 und ein Ofen, in den doppelt so grosse Bleche passen wie in normale Haushaltsherde.

Backen und Hypnose haben eines gemeinsam

Und weil sie Profi ist, kennt sie auch so manchen Trick, der das Guetzli-Backen leichter von der Hand gehen lässt, gerade bei Sorten wie Zimtsternen, vor denen so manche Hausfrau und mancher Hausmann zurückschrecke. Ihr Kniff: Sie streicht die Glasur der Sterne vor dem Ausstechen auf den Teig.

Sechs Sorten Guetzli kommen aus der Bäckerei von Monika Weiss. Hans Christof Wagner

Keine Zeit, zu aufwendig und hinterher die Riesensauerei in der Küche: Monika Weiss kennt die Vorbehalte gegenüber der Weihnachtsbäckerei. Ihr Tipp an alle Mütter und Väter im Vorweihnachtsstress: Sich mit allen Sinnen aufs Backen einlassen, Handy ausschalten, die Zeit geniessen und nicht als Stress wahrnehmen.

Das sagt eine Frau, die neben der Landwirtschaft auf dem Hof auch eine Hypnose-Praxis betreibt. Monika Weiss sagt auch:

«Hypnose und Guetzli backen sind zweierlei. Und doch haben sie eines gemeinsam: Beide sind gut fürs Gemüt.»

Mailänderli in Herzform – Monika Weiss backt mit viel Liebe. Hans Christof Wagner

Das Mailänderli-Rezept von Monika Weiss Das Rezept ergibt etwa 500 Gramm fertige Guetzli. Zutaten: 250 Gramm Mehl 125 Gramm Butter 125 Gramm Zucker 1 Ei (circa 50 Gramm) Vanille Zitronenraps 1 Prise Salz Zubereitung: Butter, Zucker, Salz, Zitronenraps und Vanille durcharbeiten. Ei beigeben und gut vermischen. Mehl beigeben und zu einem Teig kneten. Abstehen lassen und den Teig acht Millimeter dick ausrollen. Die Oberfläche eventuell rillen, dann ausstechen. Mit Ei bestreichen und antrocknen lassen. Eimasse zum Bestreichen mit je einer Prise Zucker und Salz versehen. Bei 200 bis 210 Grad zwischen 10 und 15 Minuten backen.