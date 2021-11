Online-Betrüger prellte Fricktaler mit Reka-Check-Masche um Geld

Abzocke Reka-Check für 950 statt 1500 Franken: Verlockendes Online-Angebot wird für Fricktaler zum Albtraum Auf einer Facebook-Seite wurden Reka-Checks im Wert von 1500 Franken für 950 Franken verkauft. Ein Fricktaler griff zu – und bereut es. Bei solchen Angeboten müssen die Alarmlampen leuchten, sagt die Polizei.

Thomas Wehrli 2 Kommentare 06.11.2021, 05.00 Uhr

Ein Fricktaler hat sich auf ein solches Angebot eingelassen – bekommen hat er die Reka-Checks nicht. ZVG

Das Angebot, das am Donnerstag auf der Seite «Du Bisch Vo Möhlin, Wenn» auf Facebook aufgeploppt ist, tönt verlockend. Er habe 1500 Franken in Reka-Checks bekommen und könne sie nicht brauchen, schreibt da ein gewisser Marc. Deshalb verkaufe er sie – für schlappe 950 Franken. Die Checks könnten abgeholt werden oder würden per Post zugestellt, heisst es auf der Seite weiter. Bezahlen könne man bar, per Überweisung oder auch per Twint.

Kommentieren kann man den Post nicht, die Funktion ist ausgeschaltet. Als Kontakt ist eine 077er-Nummer angegeben – allerdings nicht um zu telefonieren, sondern lediglich, um ein Whatsapp zu senden, wie Marc vermerkt.

«Ja nicht machen!!!», warnt ein anderes Gruppenmitglied eine Stunde nach der Aufschaltung des Posts. Am Telefon erzählt der Mann der AZ, dass er just vor einer Woche das gleiche Angebot auf einer anderen Face­book-­Gruppenseite entdeckt habe. Damals hiess der Anbieter Dustin.

Der Eintrag kam dem Fricktaler unverdächtig vor – gerade auch, weil eine Schweizer Handynummer angegeben war und man die Checks auch abholen konnte. Er kontaktiere also Dustin, bekam ein Foto zugestellt samt einem Brief, den Dustin von Reka erhalten haben will. Als ihm der Anbieter auch ein Schweizer Konto für die Überweisung angibt, ist sich der Fricktaler sicher, dass er ein Schnäppchen gemacht hat. Er überweist – auch wenn er staunt, dass die Bank im Wallis ist. Aber eben: Eine Schweizer Bank, da kann nichts schief gehen.

Reka-Checks bis heute nicht bekommen

Ist es aber. Denn sein Briefkasten bleibt leer, der versprochene Brief mit den Checks kommt nicht. Erste Zweifel kamen am Tag nach dem Kauf auf. Er kontaktiert Dustin wieder per Whatsapp – und dieser sagt ihm, der Brief sei wohl verloren gegangen und er werde ihm das Geld zurück erstatten. «Da wurde ich richtig misstrauisch», sagt der Fricktaler. Er sah sich Dustin’s Profil in der Gruppe nun genauer an – und entdeckte, dass dieser neu dabei ist und auf seinem Profil so gut wie nichts steht.

Bis heute hat der Fricktaler weder die Checks erhalten noch sein Geld zurück bekommen. Er schickte Dustin in den letzten Tagen zwar immer wieder ein Whatsapp, wurde von diesem aber laufend vertröstet.

Am Donnerstag nun platzte dem Fricktaler der Kragen: Er erstattete bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt. Dass er sein Geld zurück bekommt, glaubt er weniger. Aber:

«Vielleicht kommen sie den Leuten über die Bankverbindung auf die Schliche.»

Der Fricktaler, vom Typ her alles andere als leichtgläubig, ist ernüchtert. «Wenn ich alles genau angeschaut hätte, dann hätte ich gemerkt, dass das Angebot ein Schwindel ist.»

Die AZ versucht Dustin und Marc – oder den Mister X hinter den Nummern – auf den 077er-Nummern zu erreichen, um sie oder ihn mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Ohne, dass es klingelt, werden die Anrufe automatisch an die Combox des Mobilfunkanbieters weiter geleitetet. Der erbetene Rückruf bleibt aus.

Dann eben per Whatsapp an beide Nummer. Beide Nachrichten werden als «gesehen» markiert. Zwar klingelt das Telefon auf der Redaktion kurz nach dem Versenden der Nachricht und ein «anonymer Anrufer» wird angezeigt – doch nach einmal Klingeln legt der Anrufer wieder auf. Danach bleibt das Telefon still. Und das Whatsapp unbeantwortet.

Angebot auf mehreren «Du besch vo»-Seiten

Eine Recherche im Internet zeigt: Das Angebot im Fricktal ist kein Einzelfall. Das vermeintliche Schnäppchen ist schon auf mehreren «Du besch vo»-Seiten aufgetaucht. Bei Marc zeigt Google Reiden und Gerlafingen an, bei Dustin neben Möhlin auch Sevelen.

Das Angebot wurde inzwischen auf vielen Facebook-Seiten wieder gelöscht. Der schale Nachgeschmack aber bleibt – und dies wohl nicht nur beim geprellten Fricktaler.

Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau. Jürg Krebs

Die Masche mit den Reka-Checks ist für Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, zwar neu und er kann zum konkreten Fall deshalb keine Auskunft nehmen. Er sagt:

«Aber sie passt gut in das Schema von Kleinanzeigenbetrügereien.»

Diese hätten in letzter Zeit zugenommen, sagt Graser, was auch mit der steigenden Digitalisierung zu tun habe. Gerade Corona hat hier nochmals einen Schub gegeben – auch Online-Verkaufsplattformen.

Das Vorgehen wählen die Betrüger geschickt. Sie schleusen sich oft in lokale Facebookgruppen ein und gaukeln so vor, sie kämen aus der Region. Einfach machen es den Betrügern da die Gruppen selber, denn bei vielen reicht es, den Beitreten-Button zu drücken – eine Verifizierung respektive eine Freigabe braucht es nicht. Oder wenn, dann ist sie in vielen Gruppen doch mehr Proforma.

«Hinter diesen Fake-Angeboten stehen selten Menschen aus der Region», sagt Graser. Sie würden irgendwo sitzen – oft nicht einmal in der Schweiz. Bei einer Anzeige versucht die Polizei, die Spur zurückzuverfolgen. Nur eben: Die Betrüger agieren professionell und bisweilen verlaufen die Spuren im Sand.

Oft landet das Geld schnell im Ausland

Dennoch rät Bernhard Graser: «Wer einen finanziellen Schaden erlitten hat, soll es anzeigen.» Zum einen sei der Betrug so registriert. Zum anderen könne erst auf der Basis einer Anzeige ermittelt werden und versucht werden, Telefonnummer oder Bankverbindungen zurückzuverfolgen. Aber selbst eine Bankverbindung in der Schweiz heisst noch lange nicht, dass der Betrüger auch in der Schweiz ist. «Oft landet das Geld zwar zuerst in der Schweiz, geht aber dann sofort weiter ins Ausland», so Graser.

Sein Tipp: «Hellhörig muss man sein, wenn man auf Angebote trifft, die einfach zu schön sind, um wahr zu sein.» So etwa, wenn ein Superklasse-Handy, das eben auf den Markt kam und 1200 Franken kostet, kurz nach der Lancierung für 700 oder 800 Franken angeboten wird. Oder wenn Reka-Checks ein Drittel unter Wert verkauft werden. Er sagt:

«Da müssen die Alarmlampen aufleuchten.»

