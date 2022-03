Christian Fricker ist als Fricktal Regio-Präsident wiedergewählt

Abgeordnetenversammlung Wiedergewählt: Christian Fricker präsidiert den Planungsverband Fricktal Regio für weitere vier Jahre Der grösste Planungsverband des Aargaus geht vorerst wieder mit sieben Vorstandsmitgliedern in die neue Legislatur. Neu dem Vorstand gehören Rebecca Melton, Stadträtin von Laufenburg, sowie Markus Fäs, Gemeindeammann von Möhlin an. Vorgebracht wurde der Vorschlag, künftig den Jurapark Aargau in den Vorstand zu integrieren. Peter Schütz 10.03.2022, 17.15 Uhr

Der Vorstand von Fricktal Regio: Robert Schmid, Thomas Rohrer, Françoise Moser, Rebecca Melton, Vizepräsident Franco Mazzi und Präsident Christian Fricker (v.l.). Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Christian Fricker steht dem Planungsverband Fricktal Regio für weitere vier Jahre als Präsident vor, Franco Mazzi als Vizepräsident. Das Duo wurde an der konstituierenden Abgeordnetenversammlung am Mittwochabend in Frick wiedergewählt. Andere Kandidaten für die beiden Ämter gab es nicht.

Neben Fricker – er war von 2006 bis 2021 Vizeammann der Gemeinde Frick – und Mazzi, Stadtammann von Rheinfelden, gehören dem siebenköpfigen Vorstand neu die Laufenburger Stadträtin Rebecca Melton sowie Markus Fäs, Gemeindeammann von Möhlin, an. Fäs wurde in Abwesenheit gewählt. Bestätigt wurden Robert Schmid (Gemeindeammann Böztal), Françoise Moser (Gemeindepräsidentin Kaiseraugst) und Thomas Rohrer (Gemeindeammann Hellikon).

Vertreter von 25 Gemeinden nahmen teil

In die Controlling-Gruppe wiedergewählt wurden Bruno Tüscher (Gemeindeammann Münchwilen, Grossrat) und Niklaus Beck, Vizeammann von Wittnau. Neu dabei ist Martin Jeck, Teilhaber einer Treuhand AG. Ihn hatte der Gemeinderat Zeiningen nominiert.

An der Versammlung in der Aula im Schulhaus Ebnet nahmen Vertreter von 25 Gemeinden teil. Dem Planungsverband Fricktal Regio gehören insgesamt 33 Gemeinden an. Damit ist er der grösste Planungsverband des Kantons Aargau.

Jos Bovens, Gemeinderat von Gipf-Oberfrick, regte an, den Jurapark Aargau künftig in den Vorstand des Planungsverbandes zu integrieren. Dies hätte einen Einfluss auf die Anzahl der Delegierten, so Bovens. Christian Frickers Antwort: Der Planungsverband habe Kontakte zum Jurapark, die sind intensiv und das Verhältnis sei gut.

Bovens Vorschlag würde eine Änderung der Satzung bedeuten. Unabhängig davon, so Frickers Vorschlag, «wird der Planungsverband vorerst mit sieben Vorstandsmitgliedern weiterarbeiten».

Keine Notwendigkeit zur Anpassung der Satzung

Die Versammlung eröffnete Gunthard Niederbäumer, Vizeammann von Frick, mit einer Vorstellung «seiner» Gemeinde. Die Zentrumsgemeinde Frick habe sich für die nächsten Jahre viel vorgenommen, berichtete er mit Blick auf das umfangreiche Entwicklungskonzept.

Damit gab er die Vorlage für Christian Fricker, der die vom Planungsverband Fricktal Regio gestellten Ziele der vergangenen Legislaturperiode unter die Lupe nahm. Was Visionen, Leitbild und Satzungen betraf, sah er keine Notwendigkeit für Anpassungen. Zum zweiten Ziel, dem Umgang mit Aus- und Einzonungen von Bauzonen im Fricktal, sagte er:

«Das Projekt ist am Laufen und noch nicht abgeschlossen.»

Die Standortförderung sei nach wie vor «ein wichtiges Thema», vor allem die Vermittlung von Arbeitsplätzen und Fachkräften, die Unterstützung von Arealentwicklungen sowie Vermittlung von Arbeitsflächen. Relevant sei ausserdem die Stärkung des Bildungsraums Fricktals und die Mobilitätsstrategie. Christian Frickers Fazit der Arbeit der letzten vier Jahre:

«Die Ziele, die wir uns gesetzt haben, haben wir erfüllt, aber es geht weiter.»

Ein weiteres Traktandum: Die Verabschiedung langjähriger Vorstandsmitglieder des Planungsverbandes Fricktal Regio. Dies waren: Fredy Böni, früherer Gemeindeammann von Möhlin, von 2010 bis 2021 im Vorstand; Meinrad Schraner, früherer Vizeammann von Laufenburg, im Vorstand von 2014 bis 2021; Rudolf Hertrich, Mitglied der Controlling-Gruppe von 2014 bis 2021; schliesslich Peter Egger, Mitglied der Arbeitsgruppe ÖV.

Die Abgeordnetenversammlung am Mittwoch war der Startschuss für weitere Aktivitäten des Planungsverbandes Fricktal Regio. Im September 2022 soll das nächste Wirtschaftsforum Fricktal stattfinden. Details nannte Fricker nicht. Nur so viel liess er wissen: «Es verspricht, spannend zu werden.»