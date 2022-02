Recycling Stein will die Kunststoffsammlung im oberen Fricktal etablieren – beim Abfallverband ist man skeptisch Stein sieht die neue Kunststoffsammlung als Erfolg an: 103 Säcke seien beim ersten Mal im Januar eingesammelt worden. Beflügelt davon steht jetzt die Idee im Raum, Kunststoff im gesamten Gemeindeverband Abfallbeseitigung Oberes Fricktal einzusammeln. Ein entsprechender Vorstoss könnte im Frühjahr erfolgen. Hans Christof Wagner 18.02.2022, 05.00 Uhr

Im Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal (GAF) gibt es die Verbandslösung bei der Kunststoffsammlung bereits seit Jahren. Nadine Böni (Möhlin, 27. Juni 2018)

Steins Gemeinderat Hansruedi Schlatter zieht für die 2022 neu eingeführte Kunststoffsammlung auf Gemeindegebiet nach Ablauf des ersten Monats eine positive Bilanz - 103 Säcke seien eingesammelt worden. Er sagt:

«Das ist ein guter Start. Schliesslich müssen sich die Einwohnerinnen und Einwohner erst noch daran gewöhnen.»

Zufrieden äussert sich auch die mit der Abholung der Säcke beauftragte Oeschger Firma Peter Pfister AG. Pascal Pfister, stellvertretender Geschäftsleiter, sagt: «103 Säcke sind auch für uns ein gutes Ergebnis.»

Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal als Vorbild

Die Kunststoffsammlung wird laut Schlatter über eine Pilotphase von zwei bis drei Jahren erprobt. Dann werde Bilanz gezogen. Dennoch ist der Steiner Gemeinderat schon jetzt der Ansicht, es sei besser, Kunststoffe nicht auf lokaler, sondern auf regionaler Ebene einzusammeln - im Verbund der 27 zum Gemeindeverband Abfallbeseitigung Oberes Fricktal (GAOF) gehörenden Gemeinden.

Schlatter sieht den Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal (GAF) als Vorbild. Dieser sammelt Kunststoffe verbandsweit seit 2016 - bis heute laut Präsidentin Gisela Taufer mehr als 500 Tonnen.

Schon einmal hat das Thema beim GAOF zur Abstimmung gestanden. Schlatter zufolge strebten 2020 Wittnau, Obermumpf, Effingen und Stein die verbandsweite Kunststoffsammlung an, fanden aber keine Mehrheit.

Stein hält Verbandslösung für besser

Jetzt denkt Stein über einen neuerlichen Vorstoss in Richtung GAOF-Verbandslösung nach. Als erste Gelegenheit dazu böte sich dessen Abgeordnetenversammlung im Mai an, so Schlatter. Bis dahin seien es in Stein noch einmal vier weitere Sammlungen.

Die daraus gewonnenen Zahlen könnten Argumente sein, die Abgeordneten von den Vorteilen einer regionalen Lösung zu überzeugen, glaubt er. Diese liegen für ihn auf der Hand: billiger, ökologischer und bequemer für eine grössere Zahl von Fricktalerinnen und Fricktalern.

Verbandspräsident ist skeptisch

GAOF-Präsident Daniel Suter verweist indes auf eine Umfrage von 2021. Danach hätten nur sieben der 27 Mitgliedsgemeinden eine verbandsweite Lösung befürwortet. Suter hält die Kunststoffsammlung für sinnvoll, wenn sie sortenrein und in grossen Mengen erfolge und die Stoffe tatsächlich auch recycelt werden. Er gibt aber zu bedenken:

«Wenn am Ende das meiste in der Kehrichtverbrennung landet, schneidet der normale Kehrichtsack in der Ökobilanz womöglich besser ab.»

Denn auch in der Kehrichtverbrennung werde mit Kunststoffen Gutes getan, indem aus deren Energie Fernwärme und Strom entstehen.

So bleibt es für Suter abzuwarten, ob Steins neuerlicher Vorstoss eine Mehrheit findet oder nicht. Einstimmig müsse der Beschluss pro Verbandssammlung nun nicht gutgeheissen werden, so Suter. Aber: «80 Prozent Zustimmung sollten es schon sein.»