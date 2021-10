Reise: Diese Fricktaler möchten rund um Europa radeln

Abenteuer Aus dem Fricktal mit dem Velo an den Atlantik: Dieses Pärchen radelte schon Hunderte Kilometer – und will noch viel weiter Nadia Zumsteg (33) aus Gipf-Oberfrick und Kevin Bernhard (32) aus Bern haben ihre Jobs gekündigt und zogen vor zwei Monaten mit ihren Velos los. Mit einem Zelt im Gepäck – und Hund Kiran. Inzwischen haben sie den Atlantik erreicht. Die Reise aber soll noch weitergehen. Erst einmal in Richtung Mittelmeer. Und dann? Nadine Böni Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Seit Ende Juli sind Nadia Zumsteg und Kevin Bernhard mit dem Velo unterwegs – hier nahe Beaugency in Frankreich. zvg

Sie leben ihren Traum. Nadia Zumsteg aus Gipf-Oberfrick und Kevin Bernhard aus Bern, beide Anfang dreissig, sind seit mehr als zwei Monaten unterwegs. Mit ihren Velos, einem Zelt – und Hund Kiran. Ihre Reise führte sie bisher dem Rhein, dem Rhein-Rhône-Kanal und der Doubs entlang und später durch das Loire-Tal bis zu deren Mündung in den Atlantik. An der Atlantikküste radelten sie bis nach Bordeaux. Inzwischen befinden sie sich in der Nähe der französischen Stadt Carcassonne.

Vom Reisen auf dem Velo sind Nadia und Kevin begeistert. «Man entdeckt viel mehr, wenn man mit dem Velo unterwegs ist. Manchmal fühlt es sich an wie im Märchen.» Wenn die Wellen rauschen, die Sonne scheint, Kiran glücklich nebenher trabt und gute Musik aus den Fahrradboxen erklingt. «Dieses Gefühl ist herrlich», sind sich beide einig.

Die Landschaft hat es Nadia Zumsteg und Kevin Berhard angetan. zvg Besonders die Atlantikküste hat die beiden regelrecht verzaubert. zvg Dazu gehören auch atemberaubende Sonnenuntergänge, wie hier in Saint-Hilaire de Riez... zvg ... oder hier in Brem-sur-Mer. zvg Auf ihrer Reise besuchten Nadia und Kevin diverse pittoreske kleine und grössere Orte, so auch Angers. zvg Übernachtet wird jeweils im Zelt. zvg Mit dabei ist auch Hund Kiran. Oft läuft er neben den Velos her – darf sich aber auch im Anhänger ausruhen. zvg Kiran geniesst es, draussen zu sein. zvg Nun geht es in Richtung spanische Mittelmeerküste. Was danach kommt, ist noch offen. zvg

Der Traum von der langen Veloreise hat seinen Ursprung in Nadias Jugend. Als Teenager hörte sie einen Vortrag eines Paars, das gemeinsam um die Welt radelte. «Ich war fasziniert von diesem Abenteuer und der Gedanke, dies auch einmal erleben zu können, hat mich nie mehr losgelassen», sagt sie. Sie erzählte Kevin oft davon – bis der gemeinsame Entschluss stand: «Wir machen das.»

Job gekündigt, Auto verkauft

Die beiden verbrachten Wochen und Monate damit, sich über Velos, Ausrüstung und Veloreisen zu informieren, über mögliche Routen und natürlich Hundeanhänger. Denn eines war immer klar: Hund Kiran sollte auf die Reise mitkommen. Nadia sagt:

«Wir hätten uns nie vorstellen können, für so eine lange Zeit ohne unseren Hund zu verreisen.»

In diesem Sommer war es dann so weit: Sie kündigten ihre Jobs als Primarschullehrerin und Finanzfachmann, ihre Wohnung, stellten Hab und Gut im Bauernhaus von Nadias Grossmutter unter, verkauften das Auto – und zogen los.

Ein besonderer Moment: Das Meer

Besonders in Erinnerung bleiben wird den beiden der Moment, als sie nach rund einem Monat den Atlantik erreichten. «Die Loire wurde breiter und breiter und wir begannen, die Kilometer bis zum Meer zu zählen», erzählt Nadia. Es war der Moment, in dem beide alles bisher Erlebte Revue passieren liessen. «Die Glückshormone sprudelten richtig – und dann sahen wir das Meer. Dieses Gefühl war einmalig», erinnert sich Kevin.

Auch wenn dann nicht alles ganz nach Plan lief, wie er grinsend anfügt: «In unserer Vorstellung wollten wir mit den Velos über den Strand bis zum Meer fahren, um den Atlantik zu berühren. Doch mit dem Hundeanhänger sind wir natürlich in den Sanddünen stecken geblieben.»

Feste Etappenziele stecken sich die Fricktalerin und der Berner dabei relativ kurzfristig:

«Wir planen jeweils nur kurze Distanzen und haben kein festgelegtes Reiseziel im Kopf. Das macht alles nicht unorganisiert, sondern frei.»

Bisher haben sie sich eine Route entlang von Flüssen gesucht, «weil es da logischerweise meist flach ist», sagt Kevin. Bergauffahren sei mit dem Hundeanhänger, in dem Zelt, Schlafmatte, Tageseinkäufe und sonstiges Gepäck verstaut sind und manchmal auch Kiran sitzt, auf Dauer sehr anstrengend.

Kiran bestimmt ohnehin das Tempo. «Mit einem Hund kann man nicht eingeplanten Kilometerzielen hinterherradeln, sondern muss auf seine Bedürfnisse Rücksicht nehmen», erklärt Nadia. Dazu gehören immer wieder lange Pausen, in denen der Hund wirklich schlafen kann und zur Ruhe kommt. Kiran gefalle die Reise aber mindestens so sehr wie ihnen, sind die beiden überzeugt:

«Für ihn ist die Reise unglaublich toll. Er geniesst es, dass er nun ständig mit uns zusammen und draussen in der Natur sein kann.»

Und der Hund zieht zahlreiche Blicke auf sich: «Viele erwarten ein Kind im Anhänger und sind riesig daran interessiert, wenn sie ihn entdecken», sagt Kevin. «Etliche Leute sprechen uns auf die Radreise mit Hund an, haben Fragen zum Hundeanhänger, zur Hunderasse oder zum Tagesablauf.»

Fotos von der Reise

Ihre Reise dokumentieren Nadia und Kevin auf der Social-Media-Plattform Instagram. Auf ihrem Kanal «velo.weit» – den Namen haben sie in Anlehnung ans englische «We love it» («Wir lieben es») gewählt – posten sie regelmässig Fotos und kleine Texte. Anfangs wollten sie damit ihre Freunde und Familie auf dem Laufenden halten. Allerdings:

«Wir haben gemerkt, dass es vielen Leuten Freude bereitet, unsere Erlebnisse zu verfolgen.»

Ab November gibt es im Gipf-Oberfricker Veloladen 2-Rad Ackle sowie im «Unverpackt»-Laden Göttlich Grammweise in Frick ausserdem Bilder, Grusskarten, Kalender und andere Kleinigkeiten ihrer Reise zu sehen und zu kaufen. Es soll ein Zustupf zum Reisebudget geben.

Nächstes Ziel ist das Mittelmeer

Wo ihre Reise noch hinführen wird, ist offen. Die nächste Etappe sei die spanische Mittelmeerküste – weil es dort deutlich wärmer ist. «Langsam wird es kalt in der Nacht. Unser Schlafsack war leider ein Fehlkauf und wir frieren oft darin», sagt Kevin und fügt an: «Den Familien haben wir schon angekündigt, dass wir uns auf unsere Geburtstage im November einen guten Schlafsack wünschen.»

Nun also sind die beiden bald am Mittelmeer. Und dann? «Das Schönste für uns wäre eine Tour um Europa», sind sich die beiden einig – wissen aber auch: Das würde wohl viele Jahre dauern. «Das klappt also wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir noch ein Jahr in Europa unterwegs sein dürfen, sind wir mehr als glücklich.» Der Traum soll weitergehen.

