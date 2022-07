Deutscher Chauffeur wegen Schändung und Vergewaltigung angeklagt

Aarau/unteres Fricktal «Er hat sich den Sex einfach genommen»: Im Vergewaltigungsprozess vor dem Obergericht steht Aussage gegen Aussage Das Bezirksgericht Rheinfelden verurteilte 2021 einen 59-Jährigen wegen mehrfacher Sexualdelikte zu einer Freiheitsstrafe von 29 Monaten. Zu wenig für die Staatsanwaltschaft, zu viel für den Angeklagten. Beide legten Berufung ein. Erschwerend für das Obergericht: Das vermeintliche Opfer, eine Frau aus dem unteren Fricktal, erlitt einen Schlaganfall und kann sich nur vage erinnern. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Ein deutscher Chauffeur musste sich am Donnerstag vor dem Obergericht in Aarau wegen mehrfacher Sexualdelikte verantworten. Symbolbild: Shutterstock

Immer wenn sie die Beziehung mit ihm beenden wollte, habe er von ihr mit Gewalt Sex verlangt. So schilderte die Privatklägerin vor dem Obergericht das Beziehungsdrama, das sich 2018 über Wochen in der gemeinsamen Wohnung im unteren Fricktal hinzog. Ihr damaliger Lebensgefährte soll sie mehrmals vergewaltigt haben. Sie sagte:

«Er hat sich den Sex einfach genommen, obwohl ich Nein sagte.»

Erstinstanzlich sprach das Bezirksgericht Rheinfelden 2021 den damals 59-jährigen deutschen Chauffeur schuldig, unter anderem der mehrfachen Vergewaltigung und sexuellen Nötigung. Dafür kassierte er eine Freiheitsstrafe von 29 Monaten.

Gesichtsverletzungen nach Tätlichkeit

Berufung legten sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft ein. Letztere forderte vor dem Obergericht unter anderem eine Freiheitsstrafe von 50 Monaten und einen Landesverweis von zehn Jahren. Dies auch, weil der Angeklagte seine damalige Partnerin mehrfach geschändet haben soll, indem er sich an ihr verging, als sie schlief. In diesem Anklagepunkt gab es erstinstanzlich einen Freispruch.

Der Verteidiger sah die Sache völlig anders. Er forderte für seinen Mandanten einen Freispruch von allen Anklagepunkten. Lediglich wegen einer Tätlichkeit sei sein Mandant zu einer Busse über 500 Franken zu verurteilen. So gab der Angeklagte zu, seine damalige Partnerin umgestossen zu haben, sodass sie sich Gesichtsverletzungen zuzog.

Gegenüber dem Gericht beteuerte der Angeklagte aber in allen weiteren Punkten seine Unschuld: «Ich habe noch nie eine Frau zum Sex gezwungen.» Er sei derjenige gewesen, der die Beziehung beendet habe, nicht sie. Er sagte:

«Sie war stinksauer darüber, dass ich Schluss gemacht habe.»

In dem Vergewaltigungsvorwurf sah der Angeklagte einen Racheakt gegen ihn. «Sie wollte mich schädigen, weil ich sie verlassen habe. Finanziell war sie nicht so aufgestellt, als dass sie es alleine geschafft hätte.» Auch dass er beim Beziehungsaus seiner Partnerin gedroht hätte, sie «fertigzumachen und umzubringen», stritt er ab.

Erinnerungen sind nur noch vage vorhanden

Weil die Privatklägerin einen Schlaganfall erlitt, waren ihre Erinnerungen an die sexuellen Übergriffe getrübt. Sie wusste nicht mehr, wie oft sie der Angeklagte zum Oralverkehr gezwungen oder mit ihr Sex hatte, als sie schlief. Auch wie die sexuellen Übergriffe vonstattengingen, konnte sie nicht beschreiben.

Der Verteidiger führte in seinem Plädoyer aus, dass die mangelnde Erinnerung der Privatklägerin seinem Mandanten nicht zum Nachteil gereicht werden dürfe. Er war der Auffassung, dass in erster Instanz die vorgelegten Beweise zu Lasten seines Mandanten falsch gewürdigt worden seien und er nun – in dubio pro reo – freizusprechen sei. Die Staatsanwältin sah dies anders: «Die Ausführungen des Beschuldigten sind nicht glaubhaft.» Er gebe nur gerade das zu, was er zugeben müsse.

Das Obergericht wird das Urteil schriftlich eröffnen.

