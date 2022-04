Grenzüberschreitende Politik gehört zur DNA von Laufenburg

Wir haben in den letzten Tagen verschiedentlich aus schweizerischer und aargauischer Perspektive zum grossen Nachbarn Baden-Württemberg geschaut. Zum Abschluss unserer kleinen Serie drehen wir den Spiess um und schauen von Baden-Württemberg in die Schweiz. Das Statistische Landesamt hat dazu etliche Daten zusammengetragen:

Grenze: Mit der Schweiz hat Baden-Württemberg von Basel bis Kreuzlingen (Konstanzer Bucht) eine gemeinsame Grenze von 317 Kilometern Länge, davon knapp 70 Kilometer Grenze zum Aargau.

Rinder: Was uns nicht überrascht, ist, dass es in Baden-Württemberg pro Kopf der Bevölkerung nur halb so viele (nämlich neun auf 100 Einwohner) Rinder gibt wie in der Schweiz.

CO 2 : Interessant ist ein weiterer Vergleich: Demnach betrugen die CO 2 -Emissionen 2018 in Baden-Württemberg 6,3 Tonnen (t) je Einwohner, in Deutschland 9,1 t, in der Schweiz 4,3 t. In allen drei Ländern sind die CO2-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung seit 1990 deutlich zurückgegangen. In Baden-Württemberg sanken sie um ca. 20 Prozent, in Deutschland um 31 , in der Schweiz um 34 Prozent.

Ausländer: 2019 zählten 307 387 deutsche Staatsangehörige zur ständigen ausländischen Bevölkerung der Schweiz mit einem Aufenthalt von mindestens 12 Monaten. Umgekehrt lebten gleichzeitig 13 000 Schweizerinnen und Schweizer in Baden-Württemberg.

Auswanderer: Für 2800 Auswanderer aus Baden-Württemberg war 2019 – wie in den Vorjahren – die Schweiz bevorzugtes Zielland. (mku)