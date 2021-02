Frick Lenker wird innerorts mit 89 km/h gemessen – Führerausweis sofort entzogen Bei einer von der Polizei Oberes Fricktal durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle, fuhr mehr als jedes zehnte Fahrzeug zu schnell. 12.02.2021, 10.23 Uhr

Geschwindigkeitskontrolle durch die Polizei. Symbolbild. Keystone

Am vergangenen Dienstag im Verlauf des Nachmittags wurde durch die Polizei Oberes Fricktal in Frick an der Hauptstrasse eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die dort signalisierte Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h (innerorts).