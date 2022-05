Zwischenruf Per Telefonscherz zurück in die Kindheit – ein simpler Streich, der auch die Erwachsenen gefreut hat Die AZ-Redaktorin wurde Opfer eines Telefonscherzes. Das darauffolgende Gelächter im Regionalbüro in Wohlen weckte alte Erinnerungen und zeigte: auch Erwachsene brauchen solche Streiche zwischendurch. Melanie Burgener 30.05.2022, 05.00 Uhr

Symbolbild/BigKnell - Fotolia

Der Moment, wenn man auf einen Telefonscherz reinfällt, ist nervig. Darüber lachen muss man im Nachhinein trotzdem. Weckt dieser simple Streich doch Erinnerungen an die schulfreien Mittwochnachmittage, an denen man heimlich das Haustelefon der Eltern benützt und damit andere Leute reingelegt hat. So ging es mir jedenfalls, als ich in der vergangenen Woche selbst wieder einmal Opfer eines solchen Witzes geworden bin.