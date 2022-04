Geschichten aus dem Dorfladen in Besenbüren.

Was in Besenbüren vor sich geht und was die Menschen in ihrem Alltag erleben, erfährt man an einem Ort besonders viel: im Dorfladen. Verkäuferin Maria Huber freut sich über jedes Detail, das die Bevölkerung beim Einkaufen mit ihr teilt.

Melanie Burgener 13.04.2022, 16.42 Uhr